AO VIVO – Brasil x Japão jogam em Singapura; acompanhe
Seleção de Ancelotti faz o penúltimo amistoso da temporada
O Brasil encara o Japão neste sábado (14), a partir das 7h15 (de Brasília), no penúltimo amistoso da temporada. O técnico Carlo Ancelotti terá mais uma oportunidade para fazer testes na Seleção Brasileira neste início de ciclo para a Copa do Mundo de 2030 — e ele optou por levar cinco jogadores que nunca vestiram a camisa da equipe principal. André, do Corinthians, é um deles e fará a estreia como titular. Acompanhe em tempo real tudo o que acontece na partida no Estádio Nacional de Singapura.
*EM ATUALIZAÇÃO
7' - Chance do Brasil! Estêvão avança pela direita, entra em diagonal e chuta no lado oposto de Zion Suzuki, mas a bola vai pra fora
5' - Seleção se organiza em campo, avança linhas e começa a controlar a partida. Time joga a partir do meio-campo; pela direita, Estêvão é acionado
3' - Primeira boa arracanda do Brasil pelo lado esquerdo. Carlos Augusto toca para Vini Jr, que passa para André; joganda foi interrompida na intermediária ofensiva
2' - Japão pressiona pelo lado esquerdo do Brasil e dificulta a saída de jogo do Brasil
1' - Começa a partida. O Japão dá a saída de jogo!
Pré-jogo Brasil x Japão
7h10 - Seleção em campo!
Com o capitão Raphinha puxando a fila, o Brasil entra em campo para encarar o Japão no Estádio Nacional de Singapura!
7h03 - Apesar de polêmica, Raphinha será o capitão
O atacante Raphinha se viu envolto em uma polêmica nos últimos dias, após declarar em entrevista que o técnico Carlo Ancelotti deveria "controlar os minutos" que ele irá atuar. Na sexta-feira, o atacante do Barcelona explicou a declaração. E ele será o capitão do Brasil diante do Japão.
6h55 - Ancelotti vai para o 4-3-3
Diante de um adversário que costuma dificultar a Seleção Brasileira, o técnico Carlo Ancelotti decidiu reforçar o meio-campo. O treinador optou pelo 4-3-3, com Andrey Santos, Bruno Guimarães e André formando o meio campo.
6h40 - Rayan se lesiona em treino e vira desfalque
Carlo Ancelotti queria testar o ex-atacante do Vasco Rayan no meio-campo, reprisando o que ele tinha feito com o argentino Di María no Real Madrid, em 2014. Mas o jogador levou uma pancada no tornozelo no último treino e não tem condições de jogo. Há, inclusive, risco de corte.
6h30 - Escalação da Seleção com novidade!
Sem poder contar com Rayan, que se machucou no último treino, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil com André Luiz, do Corinthians, para o amistoso com o Japão. Veja o time completo.
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