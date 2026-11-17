Vini Jr. avalia vitória do Brasil sobre Singapura: 'Poderia ter feito mais'
O atacante marcou três gols na goleada brasileira
Principal nome da Seleção Brasileira na goleada por 7 a 0 contra Singapura nesta terça-feira (17), Vini Jr destacou a partida do Brasil, mas ponderou que a equipe poderia ter feito um placar ainda mais elástico.
– Minha primeira vez, espero que a primeira de muitas. Entramos concentrados. Era um adversário abaixo, mas tínhamos que fazer o jogo ser fácil. Conseguimos jogar bem, criar chances. Poderia ter feito mais, mas fico feliz com a partida e a vitória. É voltar para os clubes, nos prepararmos, porque em março temos que voltar 100% – disse o jogador em entrevista à TV Globo.
Mesmo com três gols, Vini Jr. deixou Brasil x Singapura aos 15 minutos da segunda etapa e demonstrou insatisfação. Na saída de campo, explicou que queria jogar mais, mas entendeu que outros precisavam entrar em campo.
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– Eu tinha combinado que jogaria 15 minutos a mais, mas quero sempre jogar mais. Só que entendi que mais gente precisava jogar, o Allan precisava estrear. Fico feliz que todos conseguiram jogar. É um período de preparação. O mister testou muito, treinou todos e todos jogaram. Precisamos fechar o elenco porque a Copa América está próxima e as Eliminatórias também – explicou.
Singapura 0 x 7 Brasil
No último amistoso da temporada, a Seleção Brasileira atuou praticamente em ritmo de treino e massacrou a fraca equipe de Singapura sem nenhuma dificuldade. O grande destaque da partida foi Vini Jr, autor de três gols no primeiro tempo. Endrick, Estêvão, Rayan e Allan completaram o 7 a 0 para o Brasil, em jogo disputado nesta terça-feira (17), no Estádio Nacional de Singapura.
Além dos sete gols marcados, Rayan, Estêvão e Vini Jr tiveram gols anulados. O jogo desta terça-feira foi o último da Seleção na temporada; agora, o Brasil só volta a se reunir em março do próximo ano.
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