Com os três gols marcados sobre Singapura, Vini Jr ultrapassou Fred e Firmino e igualou Gabriel Jesus na lista de artilheiros da Seleção Brasileira. O camisa sete chegou a 19 tentos com a Amarelinha e foi o grande destaque da equipe de Carlo Ancelotti na Data Fifa de novembro.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O confronto com Singapura também foi marcante para Vini Jr, pois foi a primeira vez em que o atacante balançou as redes três vezes em um mesmo jogo com a Seleção Brasileira. O atleta já havia marcado dois gols em uma mesma partida em três ocasiões diferentes.

continua após a publicidade

Na artilharia da Seleção Brasileira, Vini Jr mira igualar os números de Roberto Dinamite, Didi e Richarlison, que possuem 20 gols cada um. A expectativa é de que o camisa sete alcance essa marca na Data Fifa de março, que ainda não tem adversários definidos.

O maior artilheiro da história da Seleção Brasileira segue sendo Neymar, que tem 80 gols em 130 jogos. No entanto, Vini Jr está bem atrás do autor do último tento dos Canarinhos na Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.