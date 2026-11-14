OPINIÃO: Ancelotti, o Brasil precisa de futebol, não de desculpas

O Brasil voltou a perder para o Japão. E, mais uma vez, por 3 a 2, com um gol sofrido nos minutos finais. Em três confrontos recentes, todos sob o comando de Carlo Ancelotti, foram duas derrotas e apenas uma vitória. Um retrospecto que chama ainda mais a atenção quando lembramos que, antes da chegada do italiano, a Seleção Brasileira jamais havia perdido para os japoneses. A única vitória nessa sequência aconteceu na Copa do Mundo de 2026, por 2 a 1, com um gol salvador de Gabriel Martinelli nos acréscimos. O problema, porém, vai muito além dos resultados. O que vimos neste sábado (14), em Singapura, foi mais uma demonstração da pobreza tática de uma equipe que continua dependendo dos lampejos individuais de seus jogadores para tentar esconder a ausência de um futebol coletivo convincente.

E isso preocupa. Muito.

Carlo Ancelotti é um treinador vencedor, respeitado mundialmente, dono de uma carreira que dispensa apresentações. Mas o currículo não pode servir de escudo para tudo. O Brasil continua sendo uma equipe previsível, com dificuldades para criar, ocupar espaços e controlar os jogos. A bola circula, os jogadores se movimentam, mas falta algo fundamental: uma ideia clara de como atacar.

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Já escrevi neste espaço que o 4-2-4 precisava ficar no passado. Também defendi a utilização de três jogadores no meio-campo, justamente para dar equilíbrio e aproximar os setores. Contra o Japão, Ancelotti voltou a apostar nessa estrutura. Mas não basta mudar os números desenhados no quadro tático. É preciso dar função, liberdade e mecanismos aos jogadores. Sem isso, o 4-3-3 também pode virar uma formação engessada, incapaz de potencializar o talento que temos.

O Japão mostrou organização, soube explorar os espaços brasileiros e construiu uma vantagem de dois gols ainda nos primeiros 18 minutos. O Brasil reagiu, empatou e teve chances de virar. Mas voltou a ser castigado no fim. Não foi apenas azar. Foi mais um sinal de uma equipe que ainda não sabe controlar os diferentes momentos de uma partida.

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Vini Jr. resolveu jogar. E Raphinha?

Se existe alguém que pode sair de Singapura com motivos para sorrir, apesar da derrota, é Vini Jr. O atacante vive uma temporada abaixo das expectativas no Real Madrid, mas encontrou na Seleção uma oportunidade para recuperar confiança e protagonismo. Marcou os dois gols brasileiros, assumiu a responsabilidade e mostrou a capacidade de decidir que tantas vezes esperamos dele.

Talvez essa atuação seja justamente o combustível necessário para voltar a ser protagonista na Espanha.

Mas o Brasil não pode depender exclusivamente de Vini Jr. E é aí que entra Raphinha.

O atacante vive uma fase extraordinária no Barcelona. Na temporada 2026/27, acumula 19 gols e três assistências em 14 partidas pelo clube catalão. Atuando também como centroavante, transformou-se em uma das principais referências ofensivas da equipe. Os números impressionam. Mas, quando veste a camisa amarela, parece outro jogador.

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Onde está o Raphinha do Barcelona?

Na Seleção, segue devendo. E não é de hoje.

Raphinha teve um início promissor com a camisa brasileira. Demonstrou personalidade, vontade e qualidade. Mas, aos poucos, passou a chamar mais atenção por declarações e reclamações do que pelo futebol apresentado. A entrevista concedida a Romário antes da goleada sofrida para a Argentina, por 4 a 1, é um exemplo. Prometeu dar "porrada" nos argentinos, dentro e fora de campo, se fosse necessário. O resultado todos conhecemos.

Como diria o próprio Baixinho, calado é um poeta.

Não se trata de pedir que Raphinha deixe de ter personalidade. Muito pelo contrário. O Brasil precisa de jogadores com personalidade. Mas liderança não se constrói apenas com discursos, gestos ou demonstrações de indignação. Liderança se conquista jogando, decidindo e dando exemplo.

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E quando um jogador apontado por muitos como uma das principais referências da Seleção considera que o Brasil fez um grande jogo diante do Japão, temos mais motivos para preocupação. Se a avaliação de uma derrota como essa é tão positiva, talvez o problema seja ainda maior do que imaginamos.

Raphinha em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Um time nervoso e um treinador que perdeu a cabeça

Outro ponto que incomodou foi o comportamento dos jogadores mais experientes.

Raphinha reclamando, gesticulando, abrindo os braços. Bruno Guimarães discutindo decisões da arbitragem. Outros atletas entrando na mesma onda. Justamente aqueles que deveriam transmitir tranquilidade aos mais jovens foram os primeiros a demonstrar nervosismo.

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A arbitragem de Singapura mostrou desde o início que permitiria um jogo mais físico, deixando alguns contatos seguirem. Era possível perceber o critério adotado. Cabia ao Brasil entender a situação e se adaptar. Em vez disso, a equipe passou boa parte do confronto reclamando.

E o pior estava reservado para o fim.

Carlo Ancelotti, o homem responsável por transmitir equilíbrio e serenidade, perdeu a cabeça. Invadiu o campo para reclamar de uma possível falta em João Gomes na origem do terceiro gol japonês e acabou expulso. Raphinha, que já estava no banco de reservas, também recebeu o cartão vermelho.

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Estamos falando de um amistoso. Um amistoso!

É possível discutir a decisão do árbitro. É legítimo reclamar de um erro. Mas nada justifica perder completamente o controle emocional.

A expulsão de Ancelotti foi o retrato do que vimos em campo: um treinador nervoso, comandando uma equipe nervosa, incapaz de lidar com a adversidade.

Quem deveria acalmar os jogadores terminou participando da confusão.

Os jovens mostraram que existe um caminho

Nem tudo foi negativo.

André, do Corinthians, mostrou personalidade. Teve dificuldades em alguns momentos, algo natural para quem está começando a trajetória na Seleção, mas cresceu durante a partida, buscou o jogo e mostrou que pode evoluir dentro desse grupo.

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Alisson Santana também deixou uma impressão positiva. Entrou disposto a participar, tentou jogadas, procurou espaços e não se escondeu. É justamente esse tipo de comportamento que esperamos de quem recebe uma oportunidade.

Endrick, mais uma vez, mostrou que quer jogo. Entrou com vontade, procurou o gol e acertou o travessão em uma finalização que poderia ter mudado a história da partida. É um jogador que precisa de sequência, confiança e liberdade para desenvolver seu futebol.

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E existe uma situação que continuo sem entender.

Estêvão já afirmou, em entrevista à TV Globo, que sua posição de origem é a de camisa 10, de armador. Então por que não testá-lo nessa função?

Ancelotti, coloque Estêvão no meio. Dê a ele a oportunidade de pensar o jogo, de receber entre as linhas, de organizar as jogadas e encontrar os companheiros. O momento de experimentar é agora.

Não seja tão pragmático.

O futebol brasileiro precisa de organização, evidentemente. Mas organização não significa transformar jogadores criativos em peças robotizadas, obrigadas a repetir movimentos e ocupar espaços sem liberdade para improvisar.

O Brasil tem uma história construída por jogadores que pensavam diferente, que encontravam soluções onde parecia não existir espaço, que transformavam talento em vantagem coletiva.

Não precisamos abandonar a disciplina tática. Precisamos encontrar um equilíbrio entre organização e criatividade.

E, principalmente, precisamos parar de tratar o talento individual como se fosse um plano de jogo.

Ancelotti precisa encontrar o Brasil

A última Data Fifa de 2026 deveria servir para dar mais um passo na construção da nova Seleção. Em vez disso, a derrota para o Japão mostrou que ainda estamos presos a problemas conhecidos.

Falta organização ofensiva. Falta equilíbrio emocional. Falta liderança. Falta encontrar uma maneira de fazer os melhores jogadores renderem juntos.

E falta, sobretudo, uma identidade.

Ancelotti tem tempo para testar, observar e corrigir. Mas precisa mostrar que está disposto a mudar mais do que nomes e desenhos táticos.

Não basta esperar que Vini Jr. faça dois golaços. Não basta torcer para Endrick acertar uma finalização. Não basta colocar Estêvão aberto pela direita e esperar que ele resolva sozinho.

O Brasil precisa jogar futebol.

Futebol coletivo, com aproximação, movimentação, criatividade e coragem. Um futebol que permita aos jogadores brasileiros fazer aquilo que sempre souberam fazer de melhor.

A Seleção não precisa escolher entre ser organizada e ser brasileira.

Precisa ser as duas coisas.

E, por favor, Ancelotti, não transforme a nossa Seleção em uma equipe que joga apenas para esperar um lampejo de seus craques.

O Brasil é o Brasil. E precisa voltar a jogar como tal.

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