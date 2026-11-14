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Renata Ruel aponta erro grave de arbitragem em Brasil x Japão

Especialista discordou da decisão do juiz

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 11:40
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Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)
Renata Ruel analisou possível pênalti para o Brasil (Foto: Reprodução)

Após o amistoso entre Brasil e Japão, disputado neste sábado (14), Renata Ruel apontou um erro grave da equipe de arbitragem. De acordo com a especialista, uma penalidade máxima sobre Raphinha, ainda no primeiro tempo, deveria ter sido assinalada. No lance em questão, o camisa 10 da Seleção Brasileira foi empurrado dentro da área e reclamou da infração, mas o árbitro mandou seguir.

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— O pênalti em cima do Raphinha deveria ter sido marcado. O atacante brasileiro toma a frente, tem a posse de bola e o defensor vai nas costas dele com o braço. Não é ombro a ombro, é uma carga faltosa em que o pênalti deveria ter sido marcado — analisou Renata.

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Raphinha, jogador da seleção brasileira, sentado no gramado durante Brasil x Japão
Raphinha pediu pênalti no primeiro tempo entre Brasil e Japão (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Como foi Brasil 2 a 3 Japão

Primeiro tempo com apagão defensivo e golaço de Vini Jr

Sem Rayan, que se lesionara no treino da véspera, o técnico Carlo Ancelotti optou por colocar André Luiz formando o meio-campo com Andrey Santos e Bruno Guimarães. O meia do Corinthians demonstrou força e personalidade, apareceu também no ataque e teve uma grande chance em chute de fora da área, aos 44 minutos.

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Mas, no geral, a Seleção Brasileira fez um primeiro tempo ruim. O time sofreu um apagão defensivo e sofreu dois gols em contra-ataques antes dos 20; Kubo abriu o marcador aos 15, e Nakamura ampliou aos 19, ambos em contra-ataques. Mas Vini Jr, que vinha mais uma vez apagado, descontou com um golaço em chute de fora da área aos 32, o que fez o Brasil ganhar corpo e fustigar o Japão até o fim do primeiro tempo.

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Seleção melhora no segundo tempo, e Vini busca o empate

O Brasil voltou mais organizado para o segundo tempo. O time parou de errar defensivamente, mas seguiu sem criatividade no meio-campo e criando poucas chances ofensivas.

Carlo Ancelotti fez as primeiras a partir dos 12, com Alisson Santana, Marlon Gomes e Jonathan Jesus. Dez minutos depois, foi a vez de Endrick entrar. A partir daí, a Seleção melhorou e passou a ameaçar o gol de Suzuki. Aos 30, Bruno Guimarães cobrou escanteio pela esquerda, Vini Jr recebeu do bico esquerdo da área e chutou sem chances no lado oposto, empatando o placar. Mas, aos 46, quando o Brasil parecia que iria virar, Sakamoto aproveitou chute da entrada da área para definir o placar

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