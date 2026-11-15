Carlo Ancelotti ainda não conseguiu transformar a Seleção Brasileira em uma equipe regular. Os números ajudam a dimensionar as dificuldades enfrentadas pelo treinador italiano, que assumiu o comando do Brasil durante o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Em um levantamento que compara os primeiros 21 jogos de técnicos que iniciaram trabalhos após Mundiais ou assumiram a equipe no decorrer de um ciclo, Ancelotti aparece atrás de Tite, das duas passagens de Dunga e de Mano Menezes.

+OPINIÃO: Ancelotti, o Brasil precisa de futebol, não de desculpas

O italiano acumula 12 vitórias, quatro empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 63%. A Seleção marcou 47 gols e sofreu 21 nesse período. Apesar de apresentar o melhor ataque entre os treinadores analisados, Ancelotti também tem a defesa mais vazada nas primeiras 21 partidas individuais.

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A comparação considera diferentes momentos da Seleção Brasileira. Dunga assumiu após as Copas de 2006 e 2014, enquanto Mano Menezes iniciou seu trabalho depois do Mundial de 2010. Tite, assim como Ancelotti, chegou com o ciclo em andamento, após a saída de Dunga em 2016.

O levantamento também reúne os resultados de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, responsáveis pela Seleção entre a saída de Tite, depois da Copa de 2022, e a chegada do italiano. Nesse caso, foram contabilizados os 25 jogos disputados pelos três treinadores.

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Tite lidera comparação; Dunga e Mano à frente do italiano

Entre os treinadores analisados, Tite apresenta o melhor desempenho. Contratado em 2016, durante as Eliminatórias para a Copa de 2018, o treinador conquistou 17 vitórias, três empates e sofreu apenas uma derrota nos primeiros 21 compromissos. O aproveitamento foi de 86%, com 46 gols marcados e somente cinco sofridos.

Dunga também aparece em posição de destaque nas duas oportunidades em que assumiu a Seleção após uma Copa do Mundo. Em 2014, depois da eliminação brasileira diante da Alemanha, o ex-volante iniciou sua segunda passagem com 16 vitórias, três empates e duas derrotas. O aproveitamento chegou a 81%.

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Na primeira experiência, iniciada em 2006, Dunga registrou 14 vitórias, cinco empates e duas derrotas, alcançando 75% dos pontos disputados.

Mano Menezes, que assumiu após a Copa de 2010, apresenta números mais próximos dos registrados por Ancelotti. Foram 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 65%. A diferença está principalmente no desempenho defensivo: o Brasil sofreu 12 gols com Mano, contra 21 sob o comando do italiano.

Desempenho dos técnicos

Ancelotti supera apenas trio Diniz, Ramon e Dorival

Se a comparação com Tite e Dunga coloca Ancelotti em desvantagem, o cenário muda quando o italiano é confrontado com o período de instabilidade que antecedeu sua contratação.

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Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior comandaram juntos a Seleção em 25 partidas, com dez vitórias, oito empates e sete derrotas. O aproveitamento ficou em 51%, com 40 gols marcados e 31 sofridos.

Ancelotti conseguiu melhorar o rendimento ofensivo e o percentual de pontos conquistados. Entretanto, a quantidade de gols sofridos continua sendo um sinal de alerta. A equipe apresenta média de um gol sofrido por partida, índice superior ao de todos os outros treinadores avaliados individualmente.

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A derrota por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), em Singapura, reforçou os questionamentos sobre a organização defensiva. O Brasil chegou a buscar o empate depois de sofrer dois gols nos primeiros 18 minutos, mas acabou derrotado nos acréscimos.

O resultado também evidenciou um problema recorrente: a dificuldade de manter o equilíbrio coletivo durante os 90 minutos, mesmo quando os jogadores de ataque conseguem decidir individualmente.

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Com a Copa do Mundo de 2026 encerrada e um novo ciclo pela frente, Ancelotti terá a missão de transformar a capacidade ofensiva em resultados mais consistentes. Os 47 gols marcados mostram que o Brasil consegue produzir no ataque. O desafio está em construir uma equipe que ofereça menos oportunidades aos adversários.

A Seleção volta a campo na terça-feira (17), contra Singapura, no último compromisso de 2026. O amistoso será mais uma oportunidade para o italiano testar alternativas e buscar soluções para um problema que os números ajudam a explicar.

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