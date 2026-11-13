Na próxima terça-feira (17), a Seleção Brasileira enfrenará Singapura pela primeira vez na história. Mas muito antes disso, o brasileiro Egmar Gonçalves desbravou o futebol do país asiático, no início da liga nacional, e contou detalhes de sua passagem por lá em entrevista exclusiva ao Lance!.

Nascido no Espírito Santo, o atacante iniciou sua trajetória no Desportivo e, posteriormente se transferiu para o Rio Branco. Campeão estadual no Sub-20, foi negociado com um gigante do futebol brasileiro.

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– Fui vendido para o Grêmio, com quase 20 anos. Fui para Porto Alegre. Joguei mais no Sub-20 e fiz alguns jogos amistosos pelo profissional. Fiquei no Grêmio de 89 a 90. Então fui emprestado para o Ituano, fiquei quatro meses lá. O treinador era o Cidinho, ídolo do São Paulo – relata Egmar.

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Passagem pelo futebol carioca

Depois de jogar em sua terra natal, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, o atleta iniciou sua trajetória em solo carioca. Após passagem pelo Itaperuna, Dé Aranha, grande personagem de Botafogo e Vasco, o levou para o Bangu. Em seguida, passou por Madureira e Bayer, equipe extinta em 1995 e que tinha ligação com o Bayer Leverkusen.

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Nesse período, Egmar Gonçalvez passou por um baque em sua carreira. Em 1994, estava praticamente fechado com o Vasco da Gama, apadrinhado pelo técnico Nelsinho Rosa. No entanto, a transferência acabou não se concretizando e ele voltou para o Madureira.

– Era minha chance de voltar a jogar em um clube grande. O Nelsinho Rosa teve algum problema com o Eurico e não assumiu o Vasco. Voltou para o Madureira. Eu não tinha assinado, ia assinar quando me apresentasse. Nisso, deu esse problema entre Eurico e Nelsinho Rosa. Ele foi para o Madureira, ligou para o meu empresário e me levou para o Madureira. Eu tive um baque forte porque era minha chance de voltar a jogar em um clube grande – relembra o ex-jogador.

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Ida de Egmar para Singapura

Depois de jogar o Campeonato Carioca pelo Madureira em 1995, Egmar Gonçalvez cedeu aos insistentes convites do treinador Carlos Alberto, ex-assistente do Vasco, que levou ele e mais quatro atletas brasileiros para o futebol de Singapura.

– Ele vivia me convidando. Mas eu falava que era longe, não conhecia o país. Ele dizia para ir, que quando chegasse não iria querer voltar. Eu achei que era história, um país pequeno. E foi dito e feito. Quando acabou o Carioca, fui tentar fazer carreira fora do Brasil. Em novembro de 1995 viajei para Singapura com mais quatro brasileiros (Sérgio, Fábio, Lito ex-Vasco, e Kiko) para o mesmo clube – relembra.

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Egmar chegou à Singapura em 1995, mas começou a jogar apenas no ano seguinte. Isso porque a S. League (Liga de Singapura) foi fundada oficialmente apenas em abril de 1996.

– Fiz a pré-temporada para em 1996 começar a liga. Joguei 11 anos, de 1996 a 2006. Vim embora em janeiro de 2007. Joguei sempre no mesmo clube, no Home United, hoje não existe mais, foi vendido para um chinês, mas eu já tinha voltado ao Brasil – conta o brasileiro sobre o clube que atualmente se chama Lion City Sailors FC e é vice-líder da S. League, e pentacampeão da competição.

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Registros da equipe do Home United campeã da S. League em 1999 (Foto: arquivo pessoal)

Naturalização

Seis anos depois de desembarcar em Singapura, o brasileiro se naturalizou por meio de uma manobra para que sua equipe pudesse contar com um estrangeiro a mais na equipe. No entanto, o próprio atleta admite que não teve uma passagem de tanto brilho quanto teve no Home United.

– O clube que era um clube do governo, tinha o plano de ter mais um estrangeiro no clube. Eu me tornei local e o clube teria mais um estrangeiro. Vencemos três Copas de Singapura e duas ligas de Singapura. Na seleção não tive uma grande passagem porque já estava com 31 anos. Eu falei para eles, na época, o quando chegávamos a 33 anos, achavam que tínhamos que parar. E eu joguei um ano ou dois, mas comecei a me machucar. O clube cobrava muito, então representava pouco, pedia para não me convocarem porque estava me lesionando muito – explica.

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– Os jogadores de Singapura, hoje o futebol é globalizado, na época, eles não tinham apenas a experiência e a parte técnica. Por isso que traziam muitos estrangeiros. Cada clube podia ter cinco estrangeiros, metade do time quase. Fisicamente, o futebol lá era correria, igual japonês, coreano. Mesmo vencendo, o ritmo era alto, não dosava. Era intensidade alta. A gente era superior na parte técnica e na experiência que tínhamos aqui. Naquela época contava muito, hoje não sei. Vamos ver o jogo contra eles. Tem 20 anos que saí de Singapura, os jovens com quem joguei já não jogam – relata Egmar sobre o futebol local na época.

Egmar pela seleção de Singapura com a camisa 9 (Foto: arquivo pessoal)

Jogos marcantes de Egmar por Singapura

Além dos títulos nacionais pelo Home United, Egmar Gonçalvez teve a chance de encontrar grandes personagens do futebol internacional. Em amistosos, atuou contra Manchester United e Liverpool e jogou contra o Japão de Zico.

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– Eu joguei contra o Manchester United, na época era do Beckham, o treinador era o Ferguson. Jogamos contra eles em Singapura, eles foram fazer jogos na Ásia. Depois contra o Liverpool, o Newcastle também. E eu não tenho fotos, na época não ligávamos para isso. Eu tenho a camisa que troquei, as três, que troquei. Meu filho até usa às vezes. Também joguei contra o Japão do Zico. Troquei camisa com ele, nas eliminatórias – relembra.