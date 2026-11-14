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Especialista analisa possível erro de juíz em Brasil x Japão

Renata Ruel explica decisão no primeiro gol e levanta dúvida sobre lance decisivo

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 11:30
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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João Gomes (Brasil) disputa a bola com atleta do time adversário de uniforme azul durante a partida.
João Gomes esteve envolvido na jogada polêmica que originou o terceiro gol japonês (Foto: Guilherme Veiga / PxImages / FolhaPress)

A arbitragem da derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, neste sábado (14), gerou polêmica após reclamações dos jogadores brasileiros. A comentarista de arbitragem Renata Ruel analisou dois lances contestados pela Seleção e explicou por que considera legal o primeiro gol japonês, enquanto apontou dúvidas sobre a jogada que originou o terceiro.

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Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)
Renata Ruel analisou as decisões da arbitragem na derrota do Brasil para o Japão (Foto: Reprodução)

Renata Ruel explica primeiro gol do Japão

Uma das reclamações brasileiras foi sobre um possível toque de mão na jogada do primeiro gol japonês. No entanto, segundo Renata Ruel, o lance não apresenta irregularidade que justifique a anulação.

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— Esse jogador primeiro sofre a falta do jogador brasileiro. O árbitro não marca nada, deixa o jogo correr e depois há um toque acidental no braço de apoio, onde não é do mesmo jogador que faz o gol. Então, pela regra, o gol foi legal — explicou.

A especialista destacou que o contato com o braço foi acidental e não ocorreu com o jogador responsável pela finalização.

Terceiro gol do Japão gera dúvidas sobre possível falta

A maior polêmica aconteceu na origem do terceiro gol japonês, quando João Gomes perdeu a posse de bola em uma disputa. Os jogadores brasileiros reclamaram de uma possível falta sobre o volante antes da sequência da jogada.

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Jogador de futebol com uniforme amarelo e azul caído no gramado, com a bola aos pés.
João Gomes esteve envolvido na jogada polêmica que originou o terceiro gol japonês (Foto: Guilherme Veiga / PxImages / FolhaPress)

Para Renata Ruel, a decisão depende de identificar se o adversário atingiu a bola ou o jogador brasileiro.

— Cabe a interpretação. Pela imagem que eu vi, eu confesso que não vejo uma imagem clara se, na roubada de bola, ele toca a bola ou se ele toca o jogador brasileiro — afirmou.

A comentarista também explicou em quais circunstâncias o gol deveria ter sido invalidado.

— Se ele toca o jogador brasileiro, a falta deveria ter sido marcada. Se não, o gol é legal — concluiu.

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Jogador brasileiro de amarelo nº21 em ação, perto da bola no gramado, com o adversário azul ao fundo.

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