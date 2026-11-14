Rayan surpreende ao revelar time do coração na Inglaterra e ídolo: 'Sempre torci'
Revelado pelo Vasco, atacante brasileiro contou que admiração pelo português o fez torcer pelo clube inglês
O atacante Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, surpreendeu ao revelar sua ligação com o Manchester United. Questionado sobre a vitória por 3 a 0 sobre os Red Devils, no mês passado, o brasileiro contou que sempre torceu pelo clube inglês por causa de seu maior ídolo no futebol: Cristiano Ronaldo.
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Durante entrevista à ESPN, Rayan revelou que chegou a conversar com familiares sobre a relação que mantém com o adversário.
— Eu estava até conversando com as pessoas em casa, minha esposa e as pessoas que estão comigo, e disse a eles que sempre torci pelo Manchester United aqui na Inglaterra — afirmou.
A declaração surpreendeu o entrevistador, que perguntou se o atacante realmente torcia pelo clube. Rayan confirmou e explicou o motivo.
— Sim, de verdade. Por causa do Cristiano Ronaldo — respondeu o brasileiro.
Cristiano Ronaldo é referência para Rayan
A admiração por Cristiano Ronaldo explica a identificação de Rayan com o Manchester United, clube pelo qual o português teve duas passagens e conquistou títulos importantes, incluindo a Champions League de 2007/08.
Mesmo defendendo atualmente o Bournemouth, o jovem brasileiro não escondeu o carinho pela equipe que marcou parte da carreira de seu ídolo.
A revelação chamou a atenção justamente por acontecer após uma vitória expressiva de seu atual clube sobre o Manchester United, adversário que Rayan acompanhava como torcedor.