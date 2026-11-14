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Rayan surpreende ao revelar time do coração na Inglaterra e ídolo: 'Sempre torci'

Revelado pelo Vasco, atacante brasileiro contou que admiração pelo português o fez torcer pelo clube inglês

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
14/11/2026 12:00
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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Rayan e Vitor Reis acenam antes de treino da Seleção Brasileira
Rayan, craque do Bournemouth e da Seleção Brasileira, revelou que Cristiano Ronaldo é sua referência no futebol (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O atacante Rayan, revelado pelo Vasco e atualmente no Bournemouth, surpreendeu ao revelar sua ligação com o Manchester United. Questionado sobre a vitória por 3 a 0 sobre os Red Devils, no mês passado, o brasileiro contou que sempre torceu pelo clube inglês por causa de seu maior ídolo no futebol: Cristiano Ronaldo.

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Durante entrevista à ESPN, Rayan revelou que chegou a conversar com familiares sobre a relação que mantém com o adversário.

Rayan em ação pela Seleção Brasileira em amistoso contra o Panamá, no Maracanã
Rayan, craque do Bournemouth e da Seleção Brasileira, revelou que Cristiano Ronaldo é sua referência no futebol (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Folhapress)

— Eu estava até conversando com as pessoas em casa, minha esposa e as pessoas que estão comigo, e disse a eles que sempre torci pelo Manchester United aqui na Inglaterra — afirmou.

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A declaração surpreendeu o entrevistador, que perguntou se o atacante realmente torcia pelo clube. Rayan confirmou e explicou o motivo.

— Sim, de verdade. Por causa do Cristiano Ronaldo — respondeu o brasileiro.

Cristiano Ronaldo é referência para Rayan

A admiração por Cristiano Ronaldo explica a identificação de Rayan com o Manchester United, clube pelo qual o português teve duas passagens e conquistou títulos importantes, incluindo a Champions League de 2007/08.

Mesmo defendendo atualmente o Bournemouth, o jovem brasileiro não escondeu o carinho pela equipe que marcou parte da carreira de seu ídolo.

A revelação chamou a atenção justamente por acontecer após uma vitória expressiva de seu atual clube sobre o Manchester United, adversário que Rayan acompanhava como torcedor.

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