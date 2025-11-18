Escalação: Ancelotti muda quatro posições na Seleção para jogo com a Tunísia

Com quatro mudanças em relação ao time que ganhou do Senegal, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação da Seleção para o amistoso do Brasil com a Tunísia, nesta terça-feira (18), em Lille. A partida começa às 16h30 (de Brasília).

As principais novidades são o goleiro Bento e o lateral Caio Henrique. Além deles, Éder Militão volta a sua posição original e irá compor a zaga ao lado de Marquinhos. Wesley será o titular da lateral-direita.

Assim, Ancelotti definiu a escalação da Seleção para o jogo com a Tunísia com Bento; Wesley, Marquinhos, Éder Militão e Caio Henrique; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr. e Rodrygo.

A expectativa é de que Ancelotti faça uma série de mudanças no segundo tempo, uma vez que o treinador tem dito que a partida do Brasil com a Tunísia deve encerrar a fase de testes de jogadores. Vitor Roque, em grande fase no Palmeiras, e Fabinho, apontado como potencial substituto de Casemiro, podem ganhar chance. O jogo desta terça é o último da Seleção do ano.

Tunísia também confirma escalação para enfrentar a Seleção Brasileira

Adversário desta terça-feira, a Tunísia do técnico Sami Trabelsi vai a campo com Dahmen; Valery, Bronn, Talbi e Abdi; Skhiri, Hannibal, Meriah, Sassi e Saad; Mastouri. Os tunisianos estão classificados para a Copa do Mundo de 2026, que será a terceira seguida e a sétima na história do país.

O jogo desta terça será apenas o terceiro amistoso da história de Brasil x Tunísia. Nos anteriores, o Brasil goleou sem maiores dificuldades: 4 a 1 em 1973, em Túnis; e 5 a 2 em 2022, em Paris.

A arbitragem será toda francesa: Jerome Brisard está escalado como árbitro principal. Ele será auxiliado por Alexis Auger e por Erwan Finjean. Alexandre Castro será o responsável pelo VAR.