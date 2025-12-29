Denílson celebra 2025 na Globo e fala sobre Ancelotti e Neymar: 'Deixou claro'

Conteúdo Especial

O ano de 2025 ficou marcado na carreira de Denílson como o primeiro do ex-jogador na Globo. Após 14 anos, o comentarista decidiu deixar a Band para se juntar à emissora carioca, e rapidamente já conquistou prestígio na nova casa. Carismático e bem articulado, o ex-atleta conversou com o Lance! para falar sobre o primeiro ano na empresa.

- Meu primeiro ano como comentarista da Globo foi excelente, me adaptei bem, e acho que a casa também gostou do meu trabalho. A gente tinha feito só um ano de trabalho, justamente para entender a dinâmica, tanto da minha forma de trabalhar, quanto para eu entender como a empresa funciona. E o saldo é muito positivo. Me adaptei muito bem também às pessoas, são seres humanos incríveis, me receberam muito bem. O ambiente de trabalho ajudou a me adaptar rápido ao ritmo da empresa - disse Denílson.

Denílson era figurinha carimbada no programa "Jogo Aberto" ao lado de Renata Fan. Após o destaque na concorrente, o ex-jogador assinou com a Globo por um ano e integrou programas como "Fechamento Sportv" e "Globo Esporte SP". A participação do pentacampeão agradou a alta cúpula da emissora, que já renovou o contrato do ex-atleta por mais três anos. Denílson também foi escolhido para ser um dos comentaristas dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

- A expectativa é altíssima, eu sempre me cobrei muito como jogador, e como comunicador também me cobro bastante. Sei do tamanho da responsabilidade, da visibilidade que vai existir nesse processo de ser comentarista da Seleção na Copa do Mundo. A Copa já é algo gigantesco, e estar presente como comentarista é o ponto mais alto que eu alcancei como comunicador ao longo desses 15 anos. Me sinto preparado, seguro, com muita confiança de fazer uma grande entrega para o público. Tenho certeza que vou fazer um grande trabalho - comentou.

Denílson, sobre Ancelotti e Neymar

Como jogador, Denílson vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 2002, ano do último título mundial da Amarelinha. O ex-jogador comentou os primeiros meses de trabalho de Carlo Ancelotti na equipe e aproveitou também para avaliar a situação de Neymar, que vive expectativa por uma convocação para o torneio.

- Acho que o trabalho do Ancelotti está sendo muito bem conduzido por ele e por toda comissão técnica. Acho que ele resgatou a autoestima dos jogadores, um ambiente mais leve, mais tranquilo. Ter um treinador do quilate do Ancelotti ajuda a dividir a responsabilidade dentro da Seleção Brasileira, é um cara que tem costas largas, que consegue administrar a pressão. Acredito que até esse momento o trabalho é muito bom, muito transparente, sincero nas coletivas. Os resultados vão ser alcançados, faz parte de um processo, mas até aqui estou contente com o trabalho - disse.

- O Ancelotti já deixou muito claro que ele vai convocar quem estiver 100%. O Neymar, com essa atitude de fazer uma cirurgia no período de férias, já mostrou que está comprometido. Ele quer começar a temporada 100%, recuperado do joelho e jogou as últimas rodadas com uma limitação no joelho para ajudar o Santos a se salvar do rebaixamento. Agora é cuidar, ele estando 100%, não tenho nenhuma dúvida que ele vai fazer parte da Seleção Brasileira. Não estando 100%, acho que o Ancelotti não vai levá-lo - finalizou Denílson.