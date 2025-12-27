Zico se compara a Neymar e relembra situação: 'Levo porrada até hoje'

Mesmo sem ainda ter sido por Carlo Ancelotti desde que assumiu a Seleção Brasileira, Neymar ainda é um dos nomes mais requisitados por críticos e torcedores na Amarelinha. Um dos personagens que defende ferrenhamente a presença do Camisa 10 no time do Brasil é Zico, ídolo do Flamengo.

O destino de Neymar após o Mundial permanece em aberto. O jogador tem contrato com o Santos até dezembro de 2025 e ainda não renovou o vínculo. Para Zico, em boas condições físicas, Neymar não pode estar fora da convocação para Copa de 2026.

— O Neymar tem que ter a confiança dele, de estar bem, para ter uma continuidade de jogos. Só depende dele. Ir para a Copa de 1986 foi uma besteira que eu fiz, levo porrada até hoje por causa disso. Aí te chamam de amarelão, de perdedor, de uma série de coisas. Eu quero ver alguém jogar como eu joguei naquela Copa, sem um ligamento cruzado. O mesmo pode se aplicar ao Neymar agora. Se ele não tiver condição, é melhor não ir. É melhor não ir, cara. Porque basta ele entrar e todo mundo vai exigir - disse Zico, no "Seleção Sportv".

- Ninguém quer saber como é que você está. Ninguém quer saber que eu acordava às seis horas da manhã para treinar sozinho até meio-dia para poder manter a musculatura boa. E no final, quem foi crucificado? O futebol é muito bom, mas ele é cruel também - confessou.

— Se ele estiver em condições, eu levaria, tentaria arrumar um jeito de aproveitá-lo da melhor maneira possível. Tentaria achar um modelo que coletivo que ajudasse e contribuísse com o Neymar. Eu tenho certeza que ele uma hora ia resolver - concluiu, pedindo o camisa 10 na seleção.

Neymar foi decisivo para o Santos no Brasileirão 2025

O Santos encerrou um dos anos mais tensos de sua história recente com a permanência garantida na Série A, muito graças ao protagonismo de Neymar. O atacante, que sofreu uma lesão no menisco, tomou a decisão de não passar por cirurgia imediata para seguir atuando e ajudar o clube no momento mais crítico da temporada. Nas três vitórias consecutivas que salvaram o Peixe do rebaixamento no Brasileirão, Neymar marcou cinco gols e deu uma assistência, sendo decisivo em todas elas.