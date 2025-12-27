Virginia, discussões e novo momento na Seleção: veja como foi o 2025 de Vini Jr

O ano de 2025 foi intenso dentro e fora de campo para Vini Jr. Entre provocações, mudanças de protagonismo na Seleção Brasileira, polêmicas no Real Madrid e até a vida pessoal ganhando os holofotes, o atacante viveu um dos períodos mais turbulentos e simbólicos da carreira. Um ano após o trauma da Bola de Ouro de 2024, o Lance! relembra os principais capítulos da trajetória do camisa 7 ao longo de 2025.

Confira os principais episódios do ano de Vini Jr

Provocação do Manchester City e resposta em campo

No dia 11 de fevereiro, antes do duelo entre Manchester City e Real Madrid pelos playoffs da Champions League, Vini Jr foi alvo de provocação da torcida inglesa. Um bandeirão exibido no Etihad mostrava Rodri beijando a Bola de Ouro, acompanhado da frase "Stop Crying Your Heart Out" ("Pare de chorar"), em referência direta à ausência do brasileiro na cerimônia de premiação de 2024.

Vini Jr perfilado para a partida enquanto torcida do City ergue faixa provocativa (Foto: Reprodução/X)

A resposta veio em campo. O Real Madrid venceu por 3 a 2, e Vinícius foi decisivo com duas assistências nos minutos finais, além de sair com o prêmio de melhor jogador da partida.

Condenação histórica por racismo

Em 21 de maio, a Justiça espanhola homologou a prisão de cinco torcedores condenados por atos racistas contra Vini Jr na partida entre Real Madrid e Valladolid, ainda em dezembro de 2022. Além da pena, os envolvidos receberam multa de 1.620 euros (cerca de R$ 10,3 mil)

O caso foi tratado como emblemático na luta contra o racismo no futebol espanhol e marcou um avanço importante após anos de denúncias feitas pelo jogador.

Camisa 10 e novo ciclo na Seleção

No dia 5 de junho, Vini Jrviveu outro momento simbólico: vestiu a camisa 10 da Seleção Brasileira na estreia de Carlo Ancelotti no comando da equipe, contra o Equador. Foi a segunda vez que o atacante usou o número mais emblemático do futebol brasileiro, agora em um novo ciclo técnico e com status ainda maior de protagonista.

Vida pessoal ganha os holofotes

Fora de campo, o nome de Vini Jr também dominou o noticiário. Em julho, o atacante comemorou seus 25 anos com duas grandes festas no Rio de Janeiro, reunindo celebridades da música, do esporte e do entretenimento.

Poucos meses depois, em 28 de outubro, o jogador assumiu publicamente o namoro com a influenciadora Virginia Fonseca, publicando fotos do pedido de namoro, com direito a flores, ursinhos e um anel de luxo. O relacionamento rapidamente ganhou grande repercussão nas redes sociais.

Virginia Fonseca e Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Único brasileiro na lista da Forbes

No dia 16 de outubro, Vini Jr apareceu como o único brasileiro entre os dez jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, segundo a revista Forbes. O atacante ficou na sexta colocação, com ganhos estimados em 60 milhões de dólares anuais, consolidando seu status como uma das maiores marcas do futebol global.

Clima tenso com Xabi Alonso

Dentro de campo, o segundo semestre foi marcado por desgaste com o técnico Xabi Alonso. No El Clásico de 26 de outubro, Vini foi substituído no segundo tempo, deixou o gramado visivelmente irritado e disparou palavrões, reclamando da decisão.

Após a partida, Alonso elogiou o desempenho do brasileiro, mas admitiu que o episódio precisaria ser tratado internamente. A relação, porém, já vinha estremecida desde o Mundial de Clubes, quando o atacante passou a perder espaço e atuar fora de posição.

Vaias, post enigmático e rumores de saída

O ano terminou com mais um capítulo delicado. Na vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, no último sábado (20), Vinícius foi vaiado ao ser substituído no Bernabéu. Pouco depois, removeu a foto com a camisa do Real Madrid do perfil nas redes sociais, substituindo por uma imagem com o uniforme da Seleção, além de publicar um post enigmático com apenas "…".

A atitude alimentou rumores de saída do clube. Segundo o "The Athletic", o jogador já teria informado à diretoria que não pretende renovar contrato após junho de 2027. A imprensa espanhola tratou o gesto como o início de uma possível ruptura.

