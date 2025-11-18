Luxemburgo vê problema para Ancelotti na Seleção e faz previsão: 'Convicção'

O técnico Vanderlei Luxemburgo apontou um problema que o técnico Carlo Ancelotti tem na Seleção Brasileira e fez uma previsão. O Brasil enfrenta a Tunísia em amistoso preparatório para a Copa do Mundo às 16h (Brasília) desta terça-feira (18).

Durante o programa "Galvão e Amigos", nesta segunda-feira (17), o técnico Vanderlei Luxemburgo falou sobre o trabalho de Ancelotti na Seleção Brasileira. Para ele, a característica dos laterais disponíveis é um problema, e Neymar será convocado pelo italiano.

- Acho que o Militão vai se tornar um lateral no time dele. Eu não vejo laterias que convençam o Ancelotti para ele confiar em uma Copa do Mundo. Por causa da vulnerabilidade que vai ficar, são laterais que não são ofensivos e nem defensivos. Por isso eu acho que vai ser um problema - analisou Vanderlei Luxemburgo sobre Ancelotti na Seleção Brasileira.

Ainda no programa, o técnico avaliou a possibilidade de Neymar ser convocado para a Copa do Mundo. Vanderlei cravou que o camisa 10 do Santos irá ao maior torneio do futebol em 2026.

- O Neymar está na copa. Essa é a minha convicção. Vai ter tempo, sim. Atleta entra em forma. Acho que ele vai à Copa do Mundo. Não podemos esquecer que ele não é mais menino. O jogador de futebol, está enraizado, que ele vai querer participar. A hora que chegar próximo, ele vai mostrar talento. Tenho convicção - cravou Luxemburgo sobre Neymar na Seleção Brasileira de Ancelotti.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro)

Onde assistir a Seleção Brasileira de Ancelotti contra a Tunísia

Diante da Tunísia, o Brasil faz nesta terça-feira (18) o último amistoso do ano. Depois da boa vitória por 2 a 0 sobre Senegal, no sábado (15), a equipe do técnico Carlo Ancelotti tenta manter o embalo da Seleção Brasileira em partida que será disputada a partir das 16h30 (de Brasília) em Lille, na França. O jogo terá transmissão da rede Globo.

Como de hábito, Ancelotti não revelou a equipe que irá a campo com a Seleção Brasileira, mas antecipou duas mudanças. Com a lesão de Gabriel Magalhães, Éder Militão irá para a zaga. E, com isso, Wesley voltará a ter uma chance na lateral-direita. No decorrer da partida, a tendência é que ele dê chances para Vitor Roque e Fabinho.

O jogo desta terça-feira encerra o período de testes de Ancelotti. O treinador italiano já avisou que na próxima Data Fifa, em março de 2026, a intenção será convocar praticamente o grupo que ele pretende levar para Copa do Mundo. Em março, o Brasil vai enfrentar França e Croácia, em amistosos que acontecerão nos Estados Unidos.