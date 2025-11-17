Tunísia x Brasil teve desmaio e internação após falta batida por Rivelino

O amistoso do Brasil com a Tunísia nesta terça-feira (18), em Lille, será apenas o terceiro confronto da história entre as equipes principais. A Seleção goleou nas duas ocasiões anteriores (4 a 1 em 1973, e 5 a 1 em 2022). Mas o que marcou mesmo o primeiro jogo foi um acidente de trabalho, que causou desmaio e fratura no goleiro tunisiano, Attouga.

Em 6 de junho de 1973, Tunísia x Brasil jogaram no Estádio Olímpico El Menzah, em Túnis, capital do país africano. Comandada por Zagallo, a Seleção não teve maiores dificuldades para golear: Paulo Cezar Caju (duas vezes), Valdomiro e Leivinha marcaram para o Brasil, enquanto Mouhieddine Habita descontou para a Tunísia.

Mas um lance no início do segundo tempo chamou especial atenção. Rivellino bateu falta com força pela direita e o goleiro Attouga voou para espalmar para escanteio. Só que, após cair, ele não levantou mais.

"Ao mandar a bola para escanteio, o goleiro deu um grito, e logo em seguida foi ao chão, não levantando mais. Imediatamente atendido, Athouga (sic) foi conduzido para um hospital, onde ficou constatada a fratura", relatou a edição do dia seguinte do jornal "O Estado de S.Paulo". "Já no chão, o goleiro estava desmaiado, assim permanecendo até entrar nos vestiários, de onde seguiu diretamente para o hospital."

Na unidade de saúde, Attouga passou por exames médicos que constataram que ele havia fraturado a clavícula.

Ao ser informado sobre a gravidade da lesão do goleiro da Tunísia, Rivellino não quis acreditar, ainda segundo relato do jornal da época:

— Não deve ter sido por causa disso (cobrança da falta). Acho que ele caiu de mau jeito — disse o meia da Seleção.

O lance em que Attouga defende a cobrança de falta de Rivellino e se machuca pode ser visto no vídeo abaixo:

Brasil goleou Tunísia em 2022 no último amistoso antes da Copa

Depois daquele amistoso em Túnis, Brasil e Tunísia levaram quase meio século para se enfrentarem novamente. Em setembro de 2022, as equipes jogaram em Paris no último amistoso da Seleção antes do Mundial do Catar.

Sem dificuldades, o Brasil goleou por 5 a 1. Raphinha (duas vezes), Richarlison, Neymar e Pedro marcaram para os comandados de Tite. O zagueiro Talbi descontou.