Veja como foi o Natal de Vini Jr e Neymar, astros do futebol brasileiro

O amor se fez presente na ceia de natal de dois dos maiores astros do futebol brasileiro: Neymar e Vini Jr. Os atacantes celebraram a data ao lado de suas parceiras e seus filhos. Saiba mais detalhes das festividades na casa de Bruna Biancardi e Virginia.

Neymar e Bruna Biancardi celebram Natal com as filhas

Bruna Biancardi e Neymar reuniram-se com as duas filhas para celebrar o Natal na mansão onde residem. A influenciadora publicou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (25), registros da comemoração que contou com coral, troca de carinhos entre o casal e a reação de Mavie, de 2 anos, ao ganhar presentes do Papai Noel.

A comemoração reuniu toda a família na residência do casal. Além de Mavie, a pequena Mel, de apenas 5 meses, também esteve presente nos momentos registrados e compartilhados pela mãe.

Vini Jr. e Virginia Fonseca passam primeiro Natal juntos no Rio

Virginia Fonseca e Vini Jr. passaram seu primeiro Natal como casal na mansão do jogador no Rio de Janeiro.

A programação natalina teve início com um evento organizado pela influenciadora digital em Goiânia na terça-feira (23), reunindo familiares de ambos os lados. Na manhã seguinte, dia 24, Virginia e o atacante do Real Madrid embarcaram para o Rio de Janeiro para dar continuidade às comemorações.

Virginia e Vini Jr. optaram por looks combinando para a ocasião e apareceram de mãos dadas em vários dos registros publicados nas redes sociais.

Vini e Neymar: "os camisas 10" do Brasil

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, comentou a respeito da disputa simbólica pela camisa 10 da equipe nacional, usada recentemente por Vini Jr, mas que por anos pertenceu a Neymar. Em entrevista à Conmebol, o treinador italiano afirmou que a numeração ainda não está definida e pode voltar às mãos do craque do Santos no futuro.

Tentando reencontrar sua melhor forma no Santos, Neymar ainda não tem vaga garantida entre os titulares da Seleção. Apesar disso, Ancelotti fez questão de dizer que o camisa 10 histórico faz parte do planejamento para a Copa do Mundo de 2026.

- Sim, falei com ele, é um jogador muito importante para a nossa seleção e para a Copa do Mundo. Tem que se preparar bem, tem tempo para fazer isso. Falei com ele sobre isso, para que se prepare bem, porque temos uma ideia para que ele seja um jogador muito importante para a seleção brasileira — declarou o técnico de 66 anos.