O lateral-esquerdo Douglas Santos está entre os nomes que Carlo Ancelotti considera importantes para o futuro da Seleção Brasileira. Convocado para os amistosos contra Japão e Singapura, em novembro, o jogador recebeu um reconhecimento público do treinador, que o incluiu entre os atletas que podem formar a espinha dorsal da equipe nos próximos anos.

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Camisa 6 do Brasil, Douglas volta a ser chamado após participar da Copa do Mundo de 2026 e das convocações realizadas ao longo da temporada. A presença na última lista do ano reforça a continuidade do lateral no grupo de Ancelotti e sua participação no planejamento da Seleção para os próximos ciclos.

— Fico muito feliz por mais uma convocação. Vestir a camisa da Seleção é sempre motivo de muito orgulho e uma sensação especial. Procuro aproveitar cada oportunidade da melhor maneira possível, trabalhando diariamente para estar preparado e ajudar a equipe. Vamos para mais dois jogos importantes, e espero contribuir para que possamos terminar o ano da melhor forma — afirmou o jogador.

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Ancelotti inclui Douglas Santos na base da Seleção até 2030

Ao explicar o planejamento para os próximos anos, Ancelotti citou jogadores que considera importantes para a continuidade do trabalho. O treinador mencionou Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Jr e Raphinha, todos integrantes do grupo que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Na sequência, o italiano também destacou Douglas Santos, ressaltando o desempenho do lateral no Mundial e sua presença na nova convocação. A ideia é construir uma base de atletas que possa sustentar a equipe na disputa da Copa América de 2028 e da Copa do Mundo de 2030.

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— Se compararmos com a convocação anterior, escolhemos cinco jogadores que estavam na Copa do Mundo e que pensamos ser parte importante dessa Seleção para a próxima Copa América e para a próxima Copa do Mundo: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vinicius e Raphinha. E, nesta convocação, também temos Douglas Santos, que fez um Mundial muito positivo e que hoje já está nessa convocação. Nesses jogadores, pensamos em uma espinha, uma coluna vertebral da Seleção também para os próximos anos — explicou Ancelotti.

Brasil encerra 2026 com amistosos contra Japão e Singapura

A Seleção Brasileira terá mais dois compromissos antes de encerrar o calendário de 2026. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura.

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Depois, a equipe enfrenta a seleção anfitriã no dia 17, às 7h, no mesmo estádio. Os amistosos fazem parte da última Data Fifa do ano, que será realizada entre os dias 9 e 17 de novembro.

Veja todos os convocados da Seleção para a última Data Fifa do ano

Goleiros

Bento - Al-Nassr

Lucas Perri - Torino

Pedro Morisco - Coritiba



Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair Cunha - Nottingham Forest

Jonathan Jesus - Cruzeiro

Vanderson - Monaco

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma

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Meio-campistas

André Luiz - Corinthians

Andrey Santos - Manchester United

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Gabriel Bontempo - Santos

João Gomes - Aston Villa

Marlon Gomes - Shakhtar

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Atacantes

Alisson Santana - Shakhtar

Allan - Manchester City

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Vini Jr - Real Madrid