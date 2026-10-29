Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'
Único representante do Peixe na lista de Ancelotti, meia foi destaque no clássico contra o Palmeiras e arrancou elogios de Cuca e do técnico da Amarelinha
O meio-campista Gabriel Bontempo foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira pela segunda vez na carreira. A lista da Amarelinha foi divulgada nesta quinta-feira (29), em entrevista coletiva concedida na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
A nova relação de convocados corresponde à Data Fifa de novembro, na qual o Brasil disputará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), seguido pelo duelo contra a seleção da Singapura no dia 17, às 7h (de Brasília).
Na última janela de amistosos, disputada em outubro, Bontempo foi escolhido por Ancelotti para iniciar entre os titulares em duas partidas. Ao todo, o atleta do Peixe soma 101 minutos em campo pela equipe nacional e já contribuiu com uma assistência.
O treinador da Seleção voltou a reforçar que o futuro do Brasil passa pela renovação e fez questão de elogiar o jogador durante a entrevista de convocação nesta quinta-feira.
— Bontempo gostei dele, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem ontem (no clássico contra o Palmeiras). Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.
Cuca também exalta fase do Menino da Vila
Além dos elogios na Seleção, Gabriel Bontempo passa por um bom momento sob o comando de Cuca. O Menino da Vila foi um dos principais nomes do Santos no empate em 0 a 0 contra o Palmeiras, disputado na última quarta-feira (28), na Vila Belmiro.
Na visão do técnico santista, Bontempo fez um "baita jogo" e demonstrou personalidade em um confronto de alto nível. Cuca apontou apenas que o jovem precisa desenvolver a finalização, mas destacou sua capacidade de pisar na área adversária.
— Achei que ele fez um baita jogo. Deu uma arrancada no segundo tempo em que até brinquei que ele estava rápido demais. É um jogador que busca o gol e é objetivo. Precisamos trabalhar mais a finalização, a vontade de balançar as redes. A cada três jogos, um meia precisa fazer gol. Ele precisa ser esse segundo goleador, o ponta de lança que cutuca a zaga. Tem explorado bem essa situação. Não é fácil jogar contra o Palmeiras, e ele se destacou — analisou Cuca.
Desfalque provável contra o Coritiba
Por conta do calendário da Data Fifa, é muito provável que Gabriel Bontempo seja desfalque para o Santos diante do Coritiba, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto do Peixe está agendado para o dia 18 de novembro, 24 horas após o último compromisso da Seleção na Ásia, no dia 17.
Veja os 26 convocados por Ancelotti
Goleiros
Bento - Al-Nassr
Lucas Perri - Torino
Pedro Morisco - Coritiba
Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair Cunha - Nottingham Forest
Jonathan Jesus - Cruzeiro
Vanderson - Monaco
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma
Meio-campistas
André Luiz - Corinthians
Andrey Santos - Manchester United
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Gabriel Bontempo - Santos
João Gomes - Aston Villa
Marlon Gomes - Shakhtar
Atacantes
Alisson Santana - Shakhtar
Allan - Manchester City
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Vini Jr - Real Madrid
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