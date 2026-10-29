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Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'

Único representante do Peixe na lista de Ancelotti, meia foi destaque no clássico contra o Palmeiras e arrancou elogios de Cuca e do técnico da Amarelinha

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
29/10/2026 15:10
Atualizado há 3 minutos
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Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras
Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O meio-campista Gabriel Bontempo foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira pela segunda vez na carreira. A lista da Amarelinha foi divulgada nesta quinta-feira (29), em entrevista coletiva concedida na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A nova relação de convocados corresponde à Data Fifa de novembro, na qual o Brasil disputará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro confronto será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (de Brasília), seguido pelo duelo contra a seleção da Singapura no dia 17, às 7h (de Brasília).

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Na última janela de amistosos, disputada em outubro, Bontempo foi escolhido por Ancelotti para iniciar entre os titulares em duas partidas. Ao todo, o atleta do Peixe soma 101 minutos em campo pela equipe nacional e já contribuiu com uma assistência.

O treinador da Seleção voltou a reforçar que o futuro do Brasil passa pela renovação e fez questão de elogiar o jogador durante a entrevista de convocação nesta quinta-feira.

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— Bontempo gostei dele, de sua atitude, de sua personalidade. Estou gostando de sua progressão, jogou muito bem ontem (no clássico contra o Palmeiras). Então, acho que ele é merecedor de estar com a gente — afirmou Ancelotti.

Cuca também exalta fase do Menino da Vila

Além dos elogios na Seleção, Gabriel Bontempo passa por um bom momento sob o comando de Cuca. O Menino da Vila foi um dos principais nomes do Santos no empate em 0 a 0 contra o Palmeiras, disputado na última quarta-feira (28), na Vila Belmiro.

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Na visão do técnico santista, Bontempo fez um "baita jogo" e demonstrou personalidade em um confronto de alto nível. Cuca apontou apenas que o jovem precisa desenvolver a finalização, mas destacou sua capacidade de pisar na área adversária.

— Achei que ele fez um baita jogo. Deu uma arrancada no segundo tempo em que até brinquei que ele estava rápido demais. É um jogador que busca o gol e é objetivo. Precisamos trabalhar mais a finalização, a vontade de balançar as redes. A cada três jogos, um meia precisa fazer gol. Ele precisa ser esse segundo goleador, o ponta de lança que cutuca a zaga. Tem explorado bem essa situação. Não é fácil jogar contra o Palmeiras, e ele se destacou — analisou Cuca.

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Desfalque provável contra o Coritiba

Por conta do calendário da Data Fifa, é muito provável que Gabriel Bontempo seja desfalque para o Santos diante do Coritiba, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O confronto do Peixe está agendado para o dia 18 de novembro, 24 horas após o último compromisso da Seleção na Ásia, no dia 17.

Veja os 26 convocados por Ancelotti

Goleiros
Bento - Al-Nassr
Lucas Perri - Torino
Pedro Morisco - Coritiba

Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair Cunha - Nottingham Forest
Jonathan Jesus - Cruzeiro
Vanderson - Monaco
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma

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Meio-campistas
André Luiz - Corinthians
Andrey Santos - Manchester United
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Gabriel Bontempo - Santos
João Gomes - Aston Villa
Marlon Gomes - Shakhtar

Atacantes

Alisson Santana - Shakhtar
Allan - Manchester City
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Vini Jr - Real Madrid

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Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29)
Gabriel Bontempo com a camisa da amarelinha, durante o amistoso entre Austrália e Brasil, nesta terça (29) - (Foto: Nigel Owen/ActionPlus/DiaEsportivo/Folhapress)
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