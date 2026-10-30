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Seleção Brasileira Feminina define data da última convocação de 2026

Arthur Elias anunciará a lista de jogadoras para dois amistosos contra o Japão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 11:37
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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A Seleção Brasileira Feminina já tem data para conhecer suas últimas convocadas de 2026. O técnico Arthur Elias anunciará a lista no dia 10 de novembro, às 15h, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. As jogadoras escolhidas representarão o Brasil nos dois últimos compromissos da equipe no ano, diante do Japão.

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Os amistosos serão realizados em território japonês, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro. O primeiro confronto está marcado para o Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. Já a segunda partida acontecerá no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

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Os duelos fazem parte da última Data Fifa de 2026 para a equipe comandada por Arthur Elias. Será também a primeira vez que Brasil e Japão se enfrentarão em solo japonês.

Histórico de confrontos entre Brasil e Japão

O Japão é uma das seleções que Arthur Elias mais enfrentou desde que assumiu o comando da Amarelinha. Ao lado dos Estados Unidos, as japonesas somam seis partidas contra o Brasil durante o período.

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No retrospecto geral diante das asiáticas, a Seleção Brasileira leva vantagem, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O saldo também é positivo para a equipe verde e amarela, que tem um gol a mais nos confrontos.

Até aqui, os encontros aconteceram em diferentes competições e locais: quatro amistosos no Brasil, em 2023 e 2025, uma partida pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, e outra nos Jogos Olímpicos de Paris.

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Brasil enfrentou a Argentina na última Data Fifa

Durante a Data Fifa de outubro, a Seleção Brasileira Feminina disputou dois amistosos contra a Argentina, ambos em território nacional. No primeiro confronto, realizado no dia 10, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe de Arthur Elias venceu por 3 a 1. Já no segundo duelo, em 13 de outubro, na Arena de Pernambuco, as seleções empataram por 2 a 2.

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