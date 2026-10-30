Seleção Brasileira Feminina define data da última convocação de 2026
Arthur Elias anunciará a lista de jogadoras para dois amistosos contra o Japão
A Seleção Brasileira Feminina já tem data para conhecer suas últimas convocadas de 2026. O técnico Arthur Elias anunciará a lista no dia 10 de novembro, às 15h, no auditório da CBF, no Rio de Janeiro. As jogadoras escolhidas representarão o Brasil nos dois últimos compromissos da equipe no ano, diante do Japão.
➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
Os amistosos serão realizados em território japonês, nos dias 29 de novembro e 5 de dezembro. O primeiro confronto está marcado para o Edion Peace Wing Hiroshima, em Hiroshima. Já a segunda partida acontecerá no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.
Os duelos fazem parte da última Data Fifa de 2026 para a equipe comandada por Arthur Elias. Será também a primeira vez que Brasil e Japão se enfrentarão em solo japonês.
Histórico de confrontos entre Brasil e Japão
O Japão é uma das seleções que Arthur Elias mais enfrentou desde que assumiu o comando da Amarelinha. Ao lado dos Estados Unidos, as japonesas somam seis partidas contra o Brasil durante o período.
No retrospecto geral diante das asiáticas, a Seleção Brasileira leva vantagem, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O saldo também é positivo para a equipe verde e amarela, que tem um gol a mais nos confrontos.
Até aqui, os encontros aconteceram em diferentes competições e locais: quatro amistosos no Brasil, em 2023 e 2025, uma partida pela SheBelieves Cup, nos Estados Unidos, e outra nos Jogos Olímpicos de Paris.
Brasil enfrentou a Argentina na última Data Fifa
Durante a Data Fifa de outubro, a Seleção Brasileira Feminina disputou dois amistosos contra a Argentina, ambos em território nacional. No primeiro confronto, realizado no dia 10, no Beira-Rio, em Porto Alegre, a equipe de Arthur Elias venceu por 3 a 1. Já no segundo duelo, em 13 de outubro, na Arena de Pernambuco, as seleções empataram por 2 a 2.
Tudo sobre
Futebol Feminino
Alemanha confirma amistoso contra o Peru no Rio antes da Copa do Mundo Feminina de 2027Há 13 horas
Futebol Feminino
Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhesHá 1 dia
Futebol Feminino
Corinthians vira sobre Santa Fe e está na final da Libertadores femininaHá 1 dia
Futebol Feminino
Futebol feminino cresce em audiência, e perfil Brasileiras soma 36 milhões de visualizações em 2026Há 1 dia
Futebol Feminino
A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027Há 1 dia
Onde Assistir
Corinthians x Independiente Santa Fe: onde assistir, horário e escalaçõesHá 2 dias
Mais LANCE!