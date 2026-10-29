Depois de Otávio, Carlo Ancelotti voltou a convocar um jogador do Cruzeiro para a próxima Data Fifa. O zagueiro Jonathan Jesus foi chamado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura.

O defensor tem sido destaque na Raposa e o único do time que não tem alternado entre titular e reserva. Nesta temporada. ele soma 39 partidas e um gol marcado pela equipe.

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Pelo Campeonato Brasileiro, foram 21 partidas disputadas, com aproveitamento de 94% dos passes, 65% dos duelos ganhos, vencendo a maior parte deles, tanto pelo alto, quanto pelo chão.

Ao todo, foram 202 contribuições defensivas, 36 desarmes, 41 interceptações, 109 cortes e 82 recuperações de bola.

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Jonathan Jesus mostra camisa com frase 'Cristo vive em mim' após marcar gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Confira os nomes convocados para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira conheceu nesta quinta-feira (29) os convocados do técnico Carlo Ancelotti para os últimos compromissos de 2026. A lista foi divulgada por volta das 15h (de Brasília), com foco nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para novembro.

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Seleção Brasileira vai encerrar a temporada com os dois jogos de novembro. Nos três últimos jogos em Singapura, o Brasil venceu um e empatou dois. Vitória por 4 a 0 sobre o Japão, em 2014, com quatro gols de Neymar, e empates com Senegal e Nigéria (ambos por 1 a 1, em 2019)

Goleiros

Bento - Al-Nassr

Lucas Perri - Torino

Pedro Morisco - Coritiba



Defensores

Arthur Dias - Athletico-PR

Carlos Augusto - Inter de Milão

Douglas Santos - Zenit

Gabriel Magalhães - Arsenal

Jair Cunha - Nottingham Forest

Jonathan Jesus - Cruzeiro

Vanderson - Monaco

Vitor Reis - Manchester City

Wesley - Roma

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Meio-campistas

André Luiz - Corinthians

Andrey Santos - Manchester United

Bruno Guimarães - Arsenal

Danilo - Botafogo

Gabriel Bontempo - Santos

João Gomes - Aston Villa

Marlon Gomes - Shakhtar

Atacantes

Alisson Santana - Shakhtar

Allan - Manchester City

Endrick - Real Madrid

Estêvão - Chelsea

Raphinha - Barcelona

Rayan - Bournemouth

Vini Jr - Real Madrid