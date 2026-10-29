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Ancelotti aponta seis jogadores como espinha dorsal da Seleção para os próximos anos

Treinador destaca nomes que considera importantes para o ciclo até a próxima Copa América e Copa do Mundo

PorNathalia GomesMarcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 15:27
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O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália
O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Carlo Ancelotti apontou seis jogadores como a espinha dorsal da Seleção Brasileira para os próximos anos. Durante a coletiva da convocação para os amistosos de novembro, o treinador citou Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Jr., Raphinha e Douglas Santos como peças importantes para a continuidade do trabalho.

Ao responder sobre a formação de uma base para a equipe, o italiano relacionou as escolhas ao planejamento para a próxima Copa América e Copa do Mundo.

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— Se compararmos a convocação anterior, escolhemos cinco jogadores que estavam na Copa do Mundo, que pensamos ser parte importante da Seleção para a próxima Copa América e Copa do Mundo: Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Vini Jr. e Raphinha.

A lista reúne dois zagueiros, um meio-campista e dois atacantes. Ancelotti acrescentou Douglas Santos ao grupo da Seleção e destacou o desempenho do lateral-esquerdo no Mundial como motivo para mantê-lo nas convocações.

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Ancelotti valoriza desempenho de Douglas Santos na Seleção

Douglas Santos recebeu uma avaliação individual do treinador. Ancelotti afirmou que a participação na Copa justificou a presença do jogador nas duas listas seguintes.

— Depois, nessas duas convocações, temos Douglas Santos, que fez um Mundial muito positivo e que merecia estar nas convocações. Esses pensamos que são a espinha dorsal, a coluna vertebral da Seleção também para os próximos anos.

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Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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