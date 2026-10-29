Goleiro do Vasco é convocado por Ancelotti para integrar preparação da Seleção Brasileira
Philippe Gabriel, destaque da equipe Sub-20 cruz-maltina, será o quarto goleiro nas atividades da Data Fifa de novembro
O goleiro Philippe Gabriel, do time Sub-20 do Vasco, foi convocado para integrar a preparação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. O jogador será o quarto arqueiro nas atividades comandadas por Carlo Ancelotti, que convocou Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco para os amistosos contra Japão e Singapura.
O jovem cruz-maltino não integra a lista principal dos convocados para os amistosos, mas participará das atividades como quarto goleiro. A comissão técnica de Ancelotti mantém o costume de contar com um atleta a mais na posição para auxiliar os trabalhos específicos da preparação.
A Seleção Brasileira já adotou essa prática em outras oportunidades, convocando goleiros jovens para complementar os treinamentos da equipe principal. Foi o caso de Léo Nanetti, do Flamengo, que integrou a delegação durante a Copa do Mundo.
Seleção Brasileira terá dois amistosos em novembro
A equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção de Singapura, às 7h (de Brasília).
Os confrontos fazem parte da preparação da equipe brasileira para os próximos desafios do calendário internacional.
Confira a convocação completa de Ancelotti
Goleiros
- Bento – Al-Nassr
- Lucas Perri – Torino
- Pedro Morisco – Coritiba
Defensores
- Arthur Dias – Athletico-PR
- Carlos Augusto – Inter de Milão
- Douglas Santos – Zenit
- Gabriel Magalhães – Arsenal
- Jair Cunha – Nottingham Forest
- Jonathan Jesus – Cruzeiro
- Vanderson – Monaco
- Vitor Reis – Manchester City
- Wesley – Roma
Meio-campistas
- André Luiz – Corinthians
- Andrey Santos – Manchester United
- Bruno Guimarães – Arsenal
- Danilo – Botafogo
- Daniel Bontempo – Santos
- João Gomes – Aston Villa
- Marlon Gomes – Shakhtar
Atacantes
- Alisson Santana – Shakhtar
- Allan – Manchester City
- Endrick – Real Madrid
- Estêvão – Chelsea
- Raphinha – Barcelona
- Rayan – Bournemouth
- Vini Jr. – Real Madrid
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