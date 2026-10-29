Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Goleiro do Vasco é convocado por Ancelotti para integrar preparação da Seleção Brasileira

Philippe Gabriel, destaque da equipe Sub-20 cruz-maltina, será o quarto goleiro nas atividades da Data Fifa de novembro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 22:49
Favorite o Lance! no Google
Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O goleiro Philippe Gabriel, do time Sub-20 do Vasco, foi convocado para integrar a preparação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. O jogador será o quarto arqueiro nas atividades comandadas por Carlo Ancelotti, que convocou Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco para os amistosos contra Japão e Singapura.

O jovem cruz-maltino não integra a lista principal dos convocados para os amistosos, mas participará das atividades como quarto goleiro. A comissão técnica de Ancelotti mantém o costume de contar com um atleta a mais na posição para auxiliar os trabalhos específicos da preparação.

continua após a publicidade

A Seleção Brasileira já adotou essa prática em outras oportunidades, convocando goleiros jovens para complementar os treinamentos da equipe principal. Foi o caso de Léo Nanetti, do Flamengo, que integrou a delegação durante a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira terá dois amistosos em novembro

A equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção de Singapura, às 7h (de Brasília).

continua após a publicidade

Os confrontos fazem parte da preparação da equipe brasileira para os próximos desafios do calendário internacional.

Philippe Gabriel, goleiro do Vasco, sentado no gramado junto à trave com a bola nos joelhos.
Philippe Gabriel, goleiro da base do Vasco (Foto: Divulgação)

Confira a convocação completa de Ancelotti

Goleiros

  • Bento – Al-Nassr
  • Lucas Perri – Torino
  • Pedro Morisco – Coritiba

Defensores

  • Arthur Dias – Athletico-PR
  • Carlos Augusto – Inter de Milão
  • Douglas Santos – Zenit
  • Gabriel Magalhães – Arsenal
  • Jair Cunha – Nottingham Forest
  • Jonathan Jesus – Cruzeiro
  • Vanderson – Monaco
  • Vitor Reis – Manchester City
  • Wesley – Roma

Meio-campistas

  • André Luiz – Corinthians
  • Andrey Santos – Manchester United
  • Bruno Guimarães – Arsenal
  • Danilo – Botafogo
  • Daniel Bontempo – Santos
  • João Gomes – Aston Villa
  • Marlon Gomes – Shakhtar

Atacantes

  • Alisson Santana – Shakhtar
  • Allan – Manchester City
  • Endrick – Real Madrid
  • Estêvão – Chelsea
  • Raphinha – Barcelona
  • Rayan – Bournemouth
  • Vini Jr. – Real Madrid
Tudo sobre
Sugerida para você!
Douglas Santos destaca apoio de Carlo Ancelotti para o novo ciclo da Seleção (Foto: Divulgação)

Seleção Brasileira

Douglas Santos ganha respaldo de Ancelotti e reforça espaço na Seleção Brasileira

Há 2 horas
Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

ANÁLISE – Seleção tem espinha dorsal; falta encontrar o cérebro do time

Há 5 horas
Ancelotti durante hino do Brasil em amistoso contra a Austrália

Seleção Brasileira

Ancelotti é sincero sobre pressão na Seleção: 'Não te permite dormir'

Há 6 horas
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026

Santos

Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Há 6 horas
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Ancelotti vê lado positivo em poucos minutos de Estêvão e Endrick: 'Chegam frescos'

Há 6 horas
Rodrigo Caetano e Ancelotti na convocação da Seleção

Seleção Brasileira

Rodrigo Caetano explica critérios da convocação da Seleção e fala sobre Flamengo e Palmeiras

Há 7 horas
Mais LANCE!
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã

Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro

O técnico Carlo Ancelotti no empate do Brasil com a Austrália

Ancelotti aponta seis jogadores como espinha dorsal da Seleção para os próximos anos

Jonathan Jesus no Barradão

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, é convocado para a Seleção Brasileira

Gabriel Bontempo durante atuação contra o Palmeiras

Gabriel Bontempo é convocado para a Seleção e ganha elogios de Ancelotti: 'merecedor'

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante convocação

Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para jogos em Singapura

Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions

Gabriel Jesus comenta expectativa para convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira

Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia lista para jogos em Singapura

João Pedro farã função de centroavante na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ancelotti perde atacante antes de convocação; saiba quem é

Castelão ao fundo; Formiga e Cristiane em destaque no primeiro clube feminino.

A Copa é Delas: 5º episódio destaca Tarciane, Formiga e as sedes do Mundial de 2027

Luiz Henrique, jogador do Zenit, celebra com os braços cruzados.

Luiz Henrique revela sonho de criança e mira nova chance na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva na Granja Comary

Quando é a próxima convocação da Seleção Brasileira?

Danilo, volante do Botafogo atuando contra o Internacional

Danilo desfalca o Botafogo contra o Remo e preocupa a Seleção Brasileira

Jogador do Werder Bremen domina a bola em campo, com torcida ao fundo.

Arthur se destaca na Alemanha e pode ser opção para Ancelotti na Seleção

Zé Lucas comemora gol pelo Cruzeiro

Titular do Cruzeiro, Zé Lucas vive expectativa por convocação