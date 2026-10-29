O goleiro Philippe Gabriel, do time Sub-20 do Vasco, foi convocado para integrar a preparação da Seleção Brasileira durante a Data Fifa de novembro. O jogador será o quarto arqueiro nas atividades comandadas por Carlo Ancelotti, que convocou Bento, Lucas Perri e Pedro Morisco para os amistosos contra Japão e Singapura.

O jovem cruz-maltino não integra a lista principal dos convocados para os amistosos, mas participará das atividades como quarto goleiro. A comissão técnica de Ancelotti mantém o costume de contar com um atleta a mais na posição para auxiliar os trabalhos específicos da preparação.

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A Seleção Brasileira já adotou essa prática em outras oportunidades, convocando goleiros jovens para complementar os treinamentos da equipe principal. Foi o caso de Léo Nanetti, do Flamengo, que integrou a delegação durante a Copa do Mundo.

Seleção Brasileira terá dois amistosos em novembro

A equipe comandada por Carlo Ancelotti disputará dois amistosos no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, o Brasil enfrentará a seleção de Singapura, às 7h (de Brasília).

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Os confrontos fazem parte da preparação da equipe brasileira para os próximos desafios do calendário internacional.

Philippe Gabriel, goleiro da base do Vasco (Foto: Divulgação)

Confira a convocação completa de Ancelotti

Goleiros

Bento – Al-Nassr

Lucas Perri – Torino

Pedro Morisco – Coritiba

Defensores

Arthur Dias – Athletico-PR

Carlos Augusto – Inter de Milão

Douglas Santos – Zenit

Gabriel Magalhães – Arsenal

Jair Cunha – Nottingham Forest

Jonathan Jesus – Cruzeiro

Vanderson – Monaco

Vitor Reis – Manchester City

Wesley – Roma

Meio-campistas

André Luiz – Corinthians

Andrey Santos – Manchester United

Bruno Guimarães – Arsenal

Danilo – Botafogo

Daniel Bontempo – Santos

João Gomes – Aston Villa

Marlon Gomes – Shakhtar

Atacantes