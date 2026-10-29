Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro

O técnico exaltou as qualidades do jogador

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/10/2026 15:29
Favorite o Lance! no Google
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã
Jonathan Jesus no corredor do Maracanã (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Convocado por Carlo Ancelotti, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi exaltado pelo italiano na entrevista coletiva. Na visão do comandante da Seleção Brasileira, o defensor é um zagueiro completo.

– É um zagueiro muito forte, que tem todas as características necessárias para ser um zagueiro. É muito rápido, agressivo, inteligente – destacou Ancelotti sobre Jonathan Jesus.

continua após a publicidade

O zagueiro Jonathan Jesus foi chamado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura.

O defensor tem sido destaque na Raposa e o único do time que não tem alternado entre titular e reserva. Nesta temporada. ele soma 39 partidas e um gol marcado pela equipe.

Pelo Campeonato Brasileiro, foram 21 partidas disputadas, com aproveitamento de 94% dos passes, 65% dos duelos ganhos, vencendo a maior parte deles, tanto pelo alto, quanto pelo chão.

continua após a publicidade

Ao todo, foram 202 contribuições defensivas, 36 desarmes, 41 interceptações, 109 cortes e 82 recuperações de bola.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Confira os nomes convocados para a Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira conheceu nesta quinta-feira (29) os convocados do técnico Carlo Ancelotti para os últimos compromissos de 2026. A lista foi divulgada por volta das 15h (de Brasília), com foco nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para novembro.

Seleção Brasileira vai encerrar a temporada com os dois jogos de novembro. Nos três últimos jogos em Singapura, o Brasil venceu um e empatou dois. Vitória por 4 a 0 sobre o Japão, em 2014, com quatro gols de Neymar, e empates com Senegal e Nigéria (ambos por 1 a 1, em 2019)

continua após a publicidade

Goleiros
Bento - Al-Nassr
Lucas Perri - Torino
Pedro Morisco - Coritiba

Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair Cunha - Nottingham Forest
Jonathan Jesus - Cruzeiro
Vanderson - Monaco
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma

Meio-campistas
André Luiz - Corinthians
Andrey Santos - Manchester United
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Gabriel Bontempo - Santos
João Gomes - Aston Villa
Marlon Gomes - Shakhtar

continua após a publicidade

Atacantes

Alisson Santana - Shakhtar
Allan - Manchester City
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Vini Jr - Real Madrid

Tudo sobre
Sugerida para você!
Matheus Pereira chuta contra o Atlético-MG na Arena MRV, jogo Cruzeiro x Atlético-MG (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro

Como números explicam desvantagem do Cruzeiro nos clássicos em 2026

Há 2 minutos
Jonathan Jesus no Barradão

Cruzeiro

Jonathan Jesus, do Cruzeiro, é convocado para a Seleção Brasileira

Há 17 minutos
Zé Lucas comemora gol

Cruzeiro

Jornal espanhol destaca Zé Lucas, do Cruzeiro: "Novo Casemiro'

Há 4 horas
Artur Jorge chegando ao estádio

Cruzeiro

Cruzeiro: Artur Jorge busca primeira vitória no clássico

Há 4 horas
Cruzeiro x Atlético (Foto: Vinicius Januario Teixeira/Photo Premium/Folhapress)

Futebol Nacional

Clássicos entre Atlético-MG e Cruzeiro tiveram mais expulsões que gols em 2026

Há 6 horas
Decisão de Raphael Claus é fortemente contestada nas redes sociais por torcedores (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

IA crava placar de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão

Há 7 horas
Mais LANCE!
Artur Jorge e auxiliares

Mudança na zaga? Confira provável escalação do Cruzeiro no clássico

Flamengo x Vasco; jogador rubro-negro salta para cabecear a bola, cercado por adversários, torcida ao fundo.

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (29/10/2026)

Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina

Libertadores Feminina terá final brasileira entre Corinthians e Cruzeiro; veja detalhes

Troféu do Campeonato Mineiro SICOOB 2027 em pedestal azul com fundo geométrico.

FMF divulga datas-base do Campeonato Mineiro de 2027

João Marcelo em corredor, camiseta azul com faixa, usando fones sem fio.

Cruzeiro: João Marcelo relembra final do Mineiro e projeta clássico

Atlético x Cruzeiro (Arte Lance!)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As Cabulosas foram implacáveis com o time do Ceará no Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Olimpia: onde assistir à semifinal da Libertadores Feminina

Artur Jorge contra o Atlético-MG na Arena MRV

Por que Cruzeiro ainda não venceu clássicos com Artur Jorge?

Artur Jorge na Arena MRV

Cruzeiro: opções de Artur Jorge para o último clássico de 2026

Artur Jorge o Mineirão

Artur Jorge faz autocrítica sobre eliminação na Copa do Brasil

Spindel no Conselho Técnico do Mineiro

Spindel explica posição vencida do Cruzeiro no Conselho do Mineiro

Mesa com várias tigelas brancas com emblemas de times; telão azul exibe troféu ao fundo.

Com pequena divergência, Campeonato Mineiro 2027 é desenhado; saiba como ficou

Ana Flávia, jogadora do Cruzeiro Esporte Clube, em casaco azul com o emblema do clube.

Ana Flávia destaca momento histórico e projeta duelo do Cruzeiro por vaga na final da Libertadores Feminina