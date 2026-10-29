Ancelotti rasga elogios a Jonathan Jesus, do Cruzeiro
O técnico exaltou as qualidades do jogador
Convocado por Carlo Ancelotti, Jonathan Jesus, do Cruzeiro, foi exaltado pelo italiano na entrevista coletiva. Na visão do comandante da Seleção Brasileira, o defensor é um zagueiro completo.
– É um zagueiro muito forte, que tem todas as características necessárias para ser um zagueiro. É muito rápido, agressivo, inteligente – destacou Ancelotti sobre Jonathan Jesus.
O zagueiro Jonathan Jesus foi chamado para representar a Seleção Brasileira nos amistosos contra Japão e Singapura.
O defensor tem sido destaque na Raposa e o único do time que não tem alternado entre titular e reserva. Nesta temporada. ele soma 39 partidas e um gol marcado pela equipe.
Pelo Campeonato Brasileiro, foram 21 partidas disputadas, com aproveitamento de 94% dos passes, 65% dos duelos ganhos, vencendo a maior parte deles, tanto pelo alto, quanto pelo chão.
Ao todo, foram 202 contribuições defensivas, 36 desarmes, 41 interceptações, 109 cortes e 82 recuperações de bola.
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Confira os nomes convocados para a Seleção Brasileira
A Seleção Brasileira conheceu nesta quinta-feira (29) os convocados do técnico Carlo Ancelotti para os últimos compromissos de 2026. A lista foi divulgada por volta das 15h (de Brasília), com foco nos amistosos contra Japão e Singapura, marcados para novembro.
Seleção Brasileira vai encerrar a temporada com os dois jogos de novembro. Nos três últimos jogos em Singapura, o Brasil venceu um e empatou dois. Vitória por 4 a 0 sobre o Japão, em 2014, com quatro gols de Neymar, e empates com Senegal e Nigéria (ambos por 1 a 1, em 2019)
Goleiros
Bento - Al-Nassr
Lucas Perri - Torino
Pedro Morisco - Coritiba
Defensores
Arthur Dias - Athletico-PR
Carlos Augusto - Inter de Milão
Douglas Santos - Zenit
Gabriel Magalhães - Arsenal
Jair Cunha - Nottingham Forest
Jonathan Jesus - Cruzeiro
Vanderson - Monaco
Vitor Reis - Manchester City
Wesley - Roma
Meio-campistas
André Luiz - Corinthians
Andrey Santos - Manchester United
Bruno Guimarães - Arsenal
Danilo - Botafogo
Gabriel Bontempo - Santos
João Gomes - Aston Villa
Marlon Gomes - Shakhtar
Atacantes
Alisson Santana - Shakhtar
Allan - Manchester City
Endrick - Real Madrid
Estêvão - Chelsea
Raphinha - Barcelona
Rayan - Bournemouth
Vini Jr - Real Madrid
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