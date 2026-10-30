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Riquelme Felipe, do Fluminense, é convocado para amistosos da Seleção sub-20 contra o Peru

Atacante se apresenta em 9 de novembro para dois jogos em Belém, nos dias 13 e 16

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 17:29
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Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20
Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20 (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Folhapress)

Riquelme Felipe, do Fluminense, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 que enfrentará o Peru em dois amistosos, nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém, no Pará. O atacante formado em Xerém se apresenta em 9 de novembro para a preparação dos últimos compromissos da equipe nacional no ano.

A convocação chega em um momento no qual o jovem de 19 anos busca mais oportunidades no elenco profissional tricolor. Riquelme tem sido uma das alternativas de Marcão para os lados do ataque e poderá ganhar experiência internacional nos dois encontros com os peruanos.

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A apresentação está marcada para depois do próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Vitória em 6 de novembro, às 20h, no Barradão.

Riquelme busca espaço no profissional do Fluminense

O atacante recebeu uma oportunidade recente na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, na Arena Condá. Riquelme entrou no segundo tempo, no lugar de Wesley Natã, quando o Fluminense buscava o empate, e participou das tentativas de reação pelos lados do campo.

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Durante sua passagem pelo jogo, chegou à linha de fundo para cruzar e aproveitou uma sobra de escanteio para finalizar rasteiro, para fora. O Tricolor, porém, não conseguiu evitar a derrota.

➡️Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataque

No elenco, Riquelme disputa minutos com jogadores como Canobbio, Savarino e Serna, além do próprio Wesley Natã. Recentemente, o atacante teve uma lesão na coxa, mas está 100% recuperado.

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Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20
Riquelme, do Fluminense, foi convocado para a Seleção sub-20. O atacante está 100% recuperado de uma lesão muscular na coxa e vai representar o Brasil nos amistosos contra o Peru, em Belém, nos dias 13 e 16 de novembro. (Foto: Daniel Brasil/Código 19/Folhapress)
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