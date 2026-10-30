Riquelme Felipe, do Fluminense, é convocado para amistosos da Seleção sub-20 contra o Peru
Atacante se apresenta em 9 de novembro para dois jogos em Belém, nos dias 13 e 16
Riquelme Felipe, do Fluminense, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-20 que enfrentará o Peru em dois amistosos, nos dias 13 e 16 de novembro, em Belém, no Pará. O atacante formado em Xerém se apresenta em 9 de novembro para a preparação dos últimos compromissos da equipe nacional no ano.
A convocação chega em um momento no qual o jovem de 19 anos busca mais oportunidades no elenco profissional tricolor. Riquelme tem sido uma das alternativas de Marcão para os lados do ataque e poderá ganhar experiência internacional nos dois encontros com os peruanos.
➡️Thiago Silva celebra reação do Fluminense após eliminação: 'Um time ferido'
A apresentação está marcada para depois do próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Vitória em 6 de novembro, às 20h, no Barradão.
Riquelme busca espaço no profissional do Fluminense
O atacante recebeu uma oportunidade recente na derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, na Arena Condá. Riquelme entrou no segundo tempo, no lugar de Wesley Natã, quando o Fluminense buscava o empate, e participou das tentativas de reação pelos lados do campo.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
Durante sua passagem pelo jogo, chegou à linha de fundo para cruzar e aproveitou uma sobra de escanteio para finalizar rasteiro, para fora. O Tricolor, porém, não conseguiu evitar a derrota.
➡️Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataque
No elenco, Riquelme disputa minutos com jogadores como Canobbio, Savarino e Serna, além do próprio Wesley Natã. Recentemente, o atacante teve uma lesão na coxa, mas está 100% recuperado.
Tudo sobre
Fluminense
Fluminense ganha tempo para recuperar veteranos e buscar soluções no ataqueHá 2 horas
Futebol Nacional
Consórcio Fla-Flu coloca Maracanã à disposição do Vasco para duelo com o PalmeirasHá 3 horas
Futebol Nacional
CBF detalha rodadas 35 e 36 do Brasileirão; veja datas e horários dos jogosHá 7 horas
Fluminense
Fluminense encontra gols fora do ataque em meio a jejum dos titularesHá 11 horas
Fluminense
Thiago Silva celebra reação do Fluminense após eliminação: 'Um time ferido'Há 1 dia
Fluminense
Opinião: chegou a hora de Marcão ouvir o campo no FluminenseHá 1 dia
Mais LANCE!