Carlo Ancelotti reconheceu que Estêvão e Endrick precisam de mais minutos nos clubes para evoluir, mas apontou uma vantagem para a Seleção Brasileira: os dois se apresentam com menor desgaste. Durante a coletiva da convocação, o treinador demonstrou confiança de que a falta de sequência não impedirá boas atuações dos atacantes com a camisa do Brasil. Ambos foram chamados para os próximos amistosos.

Nos últimos meses, os novos treinadores de Real Madrid e Chelsea, Mourinho e Xabi Alonso, não têm aproveitado Endrick e Estêvão.

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Ancelotti foi questionado pela reportagem do Lance! sobre os efeitos da pouca utilização dos jovens e se seria mais vantajoso ser reserva em um clube que disputa títulos ou titular em uma equipe com menos ambições.

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— Sempre tenho a ideia de que, com um olho, você tem que olhar para trás e, com o outro, tem que olhar para a frente. O que significa olhar para trás? Significa que, obviamente, Estêvão ou Endrick... seria melhor que eles pudessem ter minutos, não tanto pelo momento, mas para a evolução futura do jogador.

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Ao avaliar as condições dos dois para defender a Seleção, Ancelotti destacou que a menor carga de jogos também pode ajudar no rendimento durante a convocação.

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— Mas podemos também dizer, de maneira positiva, que chegam frescos. Que chegam frescos, não chega um jogador cansado. Então, acho que eles podem fazer uma boa atuação com a Seleção.

Endrick e Estêvão têm pouco espaço nos clubes

Endrick soma apenas 106 minutos em quatro partidas pelo Real Madrid na temporada 2026/27, com um gol marcado. Sob o comando de José Mourinho, o atacante começou somente um jogo como titular e ainda busca uma sequência na equipe espanhola.

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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Estêvão acumula 154 minutos em oito jogos pelo Chelsea, dois deles como titular. Em cinco das seis vezes em que saiu do banco, entrou apenas nos minutos finais. Xabi Alonso relacionou a utilização reduzida à recuperação física após uma lesão e afirmou que o brasileiro terá mais oportunidades ao longo da temporada.

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