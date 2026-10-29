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ANÁLISE – Seleção tem espinha dorsal; falta encontrar o cérebro do time

Ancelotti tem convicções para todos os setores e não deve abrir mão delas

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
29/10/2026 17:31
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Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti confirmou que já tem uma espinha dorsal para a Seleção neste novo ciclo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A última convocação de Carlo Ancelotti no ano mostrou que a Seleção Brasileira tem uma espinha dorsal bem definida, um novo goleiro despontando como favorito para ser o reserva de Alisson e poucas vagas disponíveis para o ataque. Boas notícias para uma equipe que está a seis jogos de iniciar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030. Mas há um porém.

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Ao compararmos a lista de convocados para os amistosos da Super Data Fifa com a atual, somado ao histórico dos jogos da Seleção desde que Ancelotti assumiu, fica evidente que Wesley e Douglas Santos são os laterais, Marquinhos e Gabriel Magalhães os zagueiros, Bruno Guimarães e Danilo os volantes, e Estêvão, Raphinha, Vini Jr, Endrick e Rayan os atacantes. Os demais jogadores buscam as vagas remanescentes na lista de 26.

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Alisson segue fora da convocação porque o goleiro que tem três Copas do Mundo como titular nas costas não tem mais nada a provar, e o próprio técnico da Seleção reiterou na convocação desta quinta-feira que o goleiro do Liverpool será chamado quando vierem os jogos das Eliminatórias ou da Copa América — isso, claro, considerando que ele mantenha o nível até lá.

Mas o treinador parece ter encontrado um potencial substituto para o goleiro do Liverpool: Pedro Morisco, único dos três goleiros que voltou a ser convocado no pós-Copa. Morisco foi titular no amistoso com a Índia (quando, é verdade, mal foi exigido) e vive grande fase no Coritiba, a despeito da campanha complicada do time no Campeonato Brasileiro.

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Carlo Ancelotti durante a convocação da Seleção Brasileira
Lista de Ancelotti para última Data Fifa do ano teve algumas novidades e muitos velhos conhecidos (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Marquinhos é o capitão do time e só não foi chamado porque está com lesão na coxa direita. Wesley passou a ser o preferido de Ancelotti no lado direito desde a última rodada das Eliminatórias passadas, mas tem como principal adversário as contusões — algo que também afeta Vanderson, mais uma vez convocado.

No ataque, Ancelotti mantém a convicção de que Estêvão e Endrick, mesmo que sejam reservas em seus clubes, e em Rayan, Vini Jr e Raphinha.

Mas a convocação desta quinta-feira mostra que o treinador tem mesmo um trabalho árduo para garimpar meio-campistas, desses criativos. Gabriel Bontempo voltou a ser chamado e parece despertar cada vez mais o interesse do jogador, enquanto Marlon Gomes vai ter a primeira oportunidade. Mas nenhum deles, tampouco os demais jogadores chamados para o setor, são neste momento aqueles atletas que você olha e pensa que podem resolver o problema de criação no meio-campo.

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Ancelotti já tem a espinha dorsal da Seleção, mas tem apenas mais seis jogos para encontrar o cérebro do time nas Eliminatórias.

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