O coordenador executivo geral da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano, explicou os critérios adotados para a convocação dos jogadores para os amistosos de novembro. Durante a coletiva após o anúncio da lista, nesta quinta-feira (29), o dirigente destacou a preocupação da CBF em conciliar os interesses da equipe nacional com os dos clubes, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro.

A Data Fifa de novembro ocorre em um momento decisivo da temporada, quando equipes como Flamengo e Palmeiras disputam o título nacional. Nesse cenário, a convocação de jogadores poderia afetar a preparação dos times e o desempenho nas últimas rodadas. Para reduzir esse impacto, a CBF discutiu critérios com os clubes que têm atletas chamados para a Seleção.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti aponta seis jogadores como espinha dorsal da Seleção para os próximos anos

Uma das medidas estabelecidas foi a convocação de até um jogador por clube, com exceção das equipes que disputam o título brasileiro. Segundo Caetano, todos os clubes representados na lista foram contactados e concordaram com os critérios apresentados pela entidade.

— Tivemos como critério até um atleta de cada clube, com exceção dos postulantes ao título. Todos os clubes que têm representantes na Seleção foram contactados e estiveram de acordo — afirmou.

continua após a publicidade

➡️Ancelotti convoca a Seleção Brasileira para jogos em Singapura

O dirigente ressaltou, porém, que a definição dos convocados teve como base principal a avaliação técnica da comissão. A limitação de jogadores por equipe foi um critério adicional, pensado para equilibrar o calendário nacional, e não um fator determinante para excluir atletas da lista.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

— Antes do critério de até um atleta por clube, tem todo o critério técnico usado para toda a convocação. Ninguém ficou fora por critério que não seja técnico — explicou.

continua após a publicidade

CBF prevê mudança no calendário para 2027

Além dos critérios para a convocação atual, Caetano destacou os ajustes no calendário do futebol brasileiro para minimizar os efeitos das Datas Fifa sobre os clubes. Para 2027, a previsão é que não haja jogos do Campeonato Brasileiro na rodada posterior à Data Fifa de novembro.

A mudança busca dar mais tempo para que os jogadores convocados retornem às equipes e estejam disponíveis para a sequência da competição.