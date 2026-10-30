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Flick pede redução dos minutos de Raphinha na Seleção

Treinador do Barcelona ressalta a importância do jogador e os problemas físicos que ele enfrentou na última pausa para jogos internacionais

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 10:03
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Raphinha comemoração
Raphinha comemoração de gol contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Hansi Flick, técnico do Barcelona, manifestou preocupação com a convocação de Raphinha para os amistosos de novembro da seleção brasileira em Singapura, devido ao desgaste físico do jogador após lesão recente e à longa viagem de quase 22 mil quilômetros.

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O Barcelona está atento à situação de Raphinha, que terá que viajar até Singapura para enfrentar Japão e a seleção local nos dias 14 e 17 de novembro. O deslocamento extenso preocupa o clube, que teme um desgaste excessivo do atacante, fundamental para a equipe de Flick. O treinador alemão revelou ter conversado com Deco, diretor esportivo do Barça, sobre a convocação do brasileiro, ressaltando a importância do jogador e os problemas físicos que ele enfrentou na última pausa para jogos internacionais.

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Raphinha é um dos capitães do Barcelona e também um atleta importante para a seleção brasileira, que vive um momento de renovação após a Copa do Mundo. Flick entende a vontade do jogador de atender ao chamado da seleção, mas espera que Carlo Ancelotti administre os minutos do atacante para preservar sua condição física. "Se pudermos reduzir um pouco seus minutos, estarei contente", afirmou o treinador, destacando que não pode interferir na decisão da seleção.

Histórico de lesões do atacante do Barcelona

O histórico recente de lesões de Raphinha aumenta a preocupação do Barcelona. Na última convocação, ele sofreu uma lesão muscular durante um amistoso contra a Austrália em 29 de setembro, em Brisbane, o que o obrigou a retornar precocemente a Barcelona e perder compromissos importantes pelo clube. Além disso, o jogador enfrentou outros problemas físicos em convocações anteriores, o que reforça o desejo do Barça de evitar que ele sofra novos contratempos que prejudiquem sua continuidade na temporada.

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O próximo desafio para Raphinha será nos amistosos contra Japão e Singapura, em Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente, quando se espera que a gestão de seus minutos seja cuidadosamente avaliada para preservar sua condição física.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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