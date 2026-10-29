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Ancelotti elogia Gabigol e explica ausência em convocação da Seleção: 'Estamos avaliando'

Técnico da Amarelinha revela observação constante sobre o camisa 9 do Santos, mas cita falta de inclusão na pré-lista para justificar ausência

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
29/10/2026 16:20
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Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quinta-feira (29) a lista com os 26 jogadores convocados para os amistosos da Data Fifa de novembro, que serão disputados na Ásia. Em entrevista coletiva concedida logo após a divulgação dos nomes na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o comandante falou sobre o momento de Gabigol, atual camisa 9 do Santos.

Ancelotti afirmou que a comissão técnica acompanha de perto todas as atuações do artilheiro alvinegro na temporada. Segundo o treinador italiano, o atacante santista vem sendo observado, mas não pôde ser chamado nesta relação final por não constar na pré-lista enviada à Fifa.

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— Gabriel Barbosa é um jogador que, obviamente, estamos avaliando. Estamos olhando todos os jogos. Ontem ele jogou muito bem contra o Palmeiras, mas não estava na pré-lista, então não poderia ser convocado — explicou Ancelotti.

A declaração ocorre um dia após o próprio centroavante expressar sua expectativa de voltar a defender o Brasil. Em entrevista exclusiva ao "GE", veiculada na última quarta-feira (28), Gabigol afirmou que merecia uma oportunidade e colocou a si próprio entre os melhores centroavantes do futebol nacional.

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— Acho que tem quatro atacantes no Brasil que são os melhores: o Viveros, o Pedro, o Flaco e eu. Praticamente os três foram convocados e só eu que não. Acho que hoje, sim. Não sei em janeiro ou em fevereiro, mas hoje, pelo que venho fazendo, eu mereço — disse o atacante santista.

Camisa 9 vive temporada mais goleadora pelo Santos

Gabigol atravessa o seu melhor momento ofensivo com a camisa alvinegra. Em 2026, o atacante lidera a artilharia da equipe com 25 gols e nove assistências em 46 partidas disputadas. Com esses números, ele divide com Pedro, do Flamengo, o posto de jogador de Série A mais goleador do futebol brasileiro no ano.

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A última vez que o atacante havia rompido a barreira dos 20 gols em uma única temporada foi em 2022, ainda pelo clube carioca, quando finalizou o ano com 29 bolas na rede.

Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
Gabigol atuando com a camisa do Santos na temporada 2026 - (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)
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