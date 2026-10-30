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Ancelotti convocou: e agora? Veja o roteiro da Seleção até o fim de 2026

Brasil enfrentará Japão e Singapura na última Data Fifa de 2026

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 06:00
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Homem de terno em coletiva de imprensa de convocação, com logotipos de patrocinadores ao fundo.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta-feira (29) a última convocação da Seleção Brasileira em 2026. Ao todo, 26 jogadores foram chamados para os amistosos contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 de novembro, respectivamente. As partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

➡️ANÁLISE – Seleção tem espinha dorsal; falta encontrar o cérebro do time

Esta é a oitava convocação do treinador italiano à frente da Seleção Brasileira. A lista dá sequência ao processo de renovação da equipe após a Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil foi eliminado pela Noruega nas oitavas de final. Com média de idade de 23,6 anos, o grupo reúne jovens jogadores e nomes que já fazem parte do ciclo de Ancelotti.

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Coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira, 29OUT2026, com dois dirigentes e patrocinadores ao fundo.
Carlo Ancelotti e Rodrigo Caetano durante convocação (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O Lance! reuniu os principais detalhes do pós-convocação para explicar quais serão os próximos passos da Seleção Brasileira, como será a preparação para os amistosos de novembro e em que momento chega a equipe de Carlo Ancelotti.

Quando serão os jogos da Seleção Brasileira?

A Seleção Brasileira enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). O segundo compromisso será contra Singapura, no dia 17, às 7h. Os dois amistosos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da equipe em 2026.

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A delegação ficará hospedada no Hotel W Singapore, enquanto os treinamentos estão previstos para o Jalan Besar Stadium. A expectativa é que o grupo esteja completo entre os dias 10 e 11 de novembro, para iniciar a preparação visando ao primeiro amistoso.

A Data Fifa de novembro será realizada entre os dias 9 e 17. O chefe da delegação brasileira será Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF).

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Dois homens de terno posam juntos, sorrindo, em ambiente interno.
Ednailson Rozenha, presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), e Samir Xaud, presidente da CBF (Foto: Divulgação)

Quais são as novidades da lista de Ancelotti?

A convocação tem cinco jogadores que ainda não estrearam pela Seleção Brasileira principal: Jonathan Jesus, zagueiro do Cruzeiro; André Luiz, volante do Corinthians; Marlon Gomes e Alisson Santana, do Shakhtar Donetsk; e Allan, do Manchester City.

Também há retornos importantes. O goleiro Lucas Perri, atualmente no Torino, e o meio-campista João Gomes, do Aston Villa, voltam a aparecer na lista.

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A presença de jovens reforça a intenção de Ancelotti de ampliar as opções para o próximo ciclo. São 15 jogadores com menos de 23 anos e nove em idade olímpica.

— Mais do que focar na qualidade do oponente, temos que focar no que temos que fazer, no que queremos, no projeto de renovação da equipe, de buscar uma nova geração. Esse é o momento ideal para fazer isso — explicou o treinador.

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Seleção de testes: média de idade cai após a Copa do Mundo

A convocação para os amistosos em Singapura apresenta uma queda na média de idade em relação aos últimos compromissos. O número passou de 29,6 anos na Copa do Mundo de 2026 para 24,6 na Data Fifa anterior, contra Austrália e Índia. Agora, a média é de 23,6 anos.

<em>Dados: Flashscore</em>

CompromissoMédia de idade

Copa do Mundo de 2026

29,6 anos

Amistosos contra Austrália e Índia

24,6 anos

Amistosos contra Japão e Singapura

23,6 anos

A lista mantém jogadores que já vinham sendo observados por Ancelotti e abre espaço para novos testes. O treinador busca ampliar o grupo de opções para os próximos compromissos da Seleção, com atenção ao desenvolvimento dos atletas mais jovens.

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Por que Flamengo e Palmeiras não têm convocados?

Flamengo e Palmeiras não tiveram jogadores chamados para os amistosos de novembro. A decisão está relacionada à disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e à tentativa de evitar prejuízos aos clubes na reta final da competição.

A CBF estabeleceu como critério convocar, no máximo, um jogador por equipe brasileira, com exceção dos dois clubes que disputam o título. Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Masculinas, a decisão foi discutida para equilibrar os interesses da Seleção e dos clubes.

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O dirigente explicou que todos os clubes com jogadores convocados foram contatados e concordaram com a medida. Ele também ressaltou que a escolha técnica continuou sendo o critério principal da comissão.

A programação do calendário nacional também foi considerada. Em 2027, a rodada do Campeonato Brasileiro posterior à Data Fifa de novembro não terá jogos, o que deve aliviar o impacto das convocações sobre as equipes.

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Como foram os últimos jogos do Brasil?

A Seleção Brasileira chega aos últimos compromissos de 2026 depois de três partidas na Data Fifa anterior. O Brasil empatou em 1 a 1 com a Austrália, venceu os australianos por 4 a 2 e goleou a Índia por 4 a 0.

Os amistosos contra Japão e Singapura serão as últimas oportunidades do ano para Ancelotti observar jogadores e dar sequência ao processo de renovação da equipe.

Quais são os próximos compromissos da Seleção em 2027?

A CBF trabalha para enfrentar seleções europeias nas Datas Fifa de março e junho de 2027. A possibilidade depende do calendário da Liga das Nações da Uefa, que pode limitar as opções de adversários do continente.

Rodrigo Caetano afirmou que a entidade busca viabilizar esses confrontos para ampliar o nível de competitividade dos amistosos e oferecer novos desafios à equipe.

Lista completa dos convocados da Seleção Brasileira

Goleiros

  • Bento (Al-Nassr)
  • Lucas Perri (Torino)
  • Pedro Morisco (Coritiba)

Defensores

  • Artur Dias (Athletico-PR)
  • Carlos Augusto (Inter de Milão)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Jair Cunha (Nottingham Forest)
  • Jonathan Jesus (Cruzeiro)
  • Vanderson (Monaco)
  • Vitor Reis (Manchester City)
  • Wesley (Roma)

Meio-campistas

  • André Luiz (Corinthians)
  • Andrey Santos (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Arsenal)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Gabriel Bontempo (Santos)
  • João Gomes (Aston Villa)
  • Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Atacantes

  • Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
  • Allan (Manchester City)
  • Endrick (Real Madrid)
  • Estêvão (Chelsea)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Rayan (Bournemouth)
  • Vinicius Junior (Real Madrid)
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