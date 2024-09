Dorival Júnior comenta ausências e surpresas na convocação da Seleção Brasileira

Copiar Link

Publicada em 27/09/2024

O técnico Dorival Júnior, anunciou, nesta sexta-feira (27), a convocação da Seleção Brasileira. A lista teve mudanças em relação à anterior. Questionado sobre as escolhas, o treinador respondeu perguntas sobre os nomes selecionados em coletiva na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Em uma posição complicada na tabela de classificação nas Eliminatórias, o treinador comentou como é lidar com a pressão nos jogos.

- A pressão desde os clubes nunca é um fator normal. Eu acho que isso daí já te prepara e muito para que você possa vivenciar um momento como esse dentro de uma seleção. Com a Seleção Brasileira vocês podem multiplicar por algumas vezes o nível de pressão que enfrentamos. Nada que seja desconhecido, nada que não tenhamos preparado até porque a nossa vida ao longo de toda a carreira sempre foi assim. Na realidade, quando você se torna um membro de uma comissão técnica ,mais precisamente um treinador, a cada conquista de resultados e a cada alcance de títulos você apenas fica aliviado, você não comemora. Você dá sequência no seu trabalho, você tem aqueles momentos de euforia apenas, mas horas depois você já estará pensando no que fazer no domingo ou na quarta-feira seguinte. Então, sempre foi um fato que convivemos, é natural isso. Dentro da Seleção Brasileira é ainda muito maior, mas podem ter certeza que também nos preparamos muito para momentos como esse e mantínhamos consciência daquilo que estaríamos enfrentando.

Um dos repórteres presentes na coletiva questionou as três novidades na lista: Vanderson, Igor Jesus e Abner. Dorival explicou o que provocou a escolha destes novos nomes.

Vanderson:

- Nós pensamos muito nessa condição de ter jogadores com características um pouco diferentes. Danilo um pouco mais defensivo, até pelo momento que vem tendo, e Vanderson um jogador com um pouco mais de liberdade. Nós já tivemos aqui jogadores que passaram, William e Yan Couto, que foram também muito bem. Nós estamos num processo de conhecer um pouco mais todos eles. Aqueles que já passaram, poderão voltar a qualquer instante. Aqueles que estão, que aproveitem da melhor forma as suas oportunidades.

Abner:

- É um garoto que foi nosso atleta há alguns anos atrás no Atlético Paranaense, subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução também muito grande. (A convocação) Foi pautada em cima de um crescimento, um equilíbrio entre ataque e defesa, um jogador que nesse momento também vem chamando a atenção, vem fazendo boas apresentações.

Igor Jesus:

- É um jogador que vocês estão começando a conhecer. Nós já tivemos a oportunidade de enfrentá-lo alguns anos atrás, justamente nesse mesmo momento que eu estava no Atlético do Paraná. Chamava muita atenção atuando pelo Coritiba, um jogador muito interessante, saiu muito rápido do país, assim como o Abner e o próprio Vanderson. No retorno agora, todos estão vendo as qualidades e a capacidade de um jogador como esse. Nós estamos em um momento em que perdemos Richarlison, perdemos João Pedro, perdemos o Pedro. Jogadores da mesma função e que necessariamente nos fizeram ampliar um pouco o leque de observações, chegando ao nome do Igor, que vem se destacando, fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro e sendo um dos destaques da equipe lider da competição nesse instante.

Outra mudança na lista foi a quantidade de meias e atacantes convocados. Dorival explicou a escolha e falou também especificamente sobre Rodrygo, que novamente foi citado como meia, mas joga como atacante em algumas oportunidades.

- O Rodrygo tem uma característica única de se adaptar muito bem em várias funções. Ele joga nas duas posições de ataque, também nas duas do meio. Não vejo problema nenhum, eu dou liberdade pra que ele possa trabalhar nessa condição. O que nós precisamos é ter uma coordenação que faça com que nós tenhamos um pouco mais de ataque a profundidade, eu acho que isso daí é fundamental. São jogadores que gostam de jogar com a bola nos pés. (Gostam) Muito menos de atacar a última linha adversária. O que nós temos é que tentar mudar um pouco essa concepção, porque o ataque a linha, a última linha das equipes faz com que você abra, você estique um pouco mais o seu campo de ataque. Com isso, a possibilidade de criação acaba aumentando.

