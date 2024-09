Com novidades na lista, Dorival convoca Seleção; confira nomes

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, em duelo contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







A lista de convocados da Seleção Brasileira foi divulgada nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Dorival Júnior, treinador da equipe, anunciou os jogadores disponíveis para os compromissos diante de Chile, no dia 10 de outubro, e Peru, no dia 15 de outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Entre as principais novidades, Igor Jesus, atacante do Botafogo que vive grande fase na temporada, foi escolhido pelo comandante. Companheiro de time e destaque do Glorioso, Luiz Henrique voltou a ser chamado. Vanderson, do Mônaco, e Abner, do Lyon, também foram chamados pela primeira vez no ciclo Dorival Júnior.

Veja a lista de convocados para Seleção Brasileira

GOLEIROS

Alisson (Liverpool-ING)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Ederson (Manchester City-ING)

LATERAIS

Danilo (Juventus-ITA)

Vanderson (Mônaco-FRA)

Abner (Lyon-FRA)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Bremer (Juventus-ITA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Marquinhos (PSG-FRA)

MEIAS

André (Wolverhampton-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

ATACANTES

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

Endrick (Real Madrid-ESP)

Igor Jesus (Botafogo)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Luiz Henrique (Botafogo)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Savinho (Manchester City-ING)

Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Com apenas 10 pontos em oito jogos, o Brasil terá diante de Chile e Peru a melhor chance da temporada para respirar nas Eliminatórias. Afinal, essas seleções ocupam as duas últimas posições no qualificatório. O confronto com os chilenos será em Santiago, no dia 10, e cinco dias depois a Seleção Brasileira recebe os peruanos no Mané Garrincha, em Brasília.

