Jornalista comemora novidade na convocação, aplaude jogador ao vivo e critica capitão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:53 • Rio de Janeiro

Minutos antes de Dorival divulgar os convocados, Bruno Pet, comentarista da FlaTV pediu pela convocação do zagueiro Bremer, da Juventus. A lista de convocados da Seleção Brasileira foi divulgada nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro e o nome pedido pelo comentarista estava entre os escolhidos. Comemorando com aplausos, Pet celebrou a convocação zagueiro.

➡️Com novidades na lista, Dorival Jr. anuncia os convocados da Seleção Brasileira; confira nomes

Zagueiro Bremer em ação com a camisa da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

- Acho que o Bremer zagueiro da Juventus, merece ser convocado porque ele vem em uma constante muito forte. A Juventus está passando por uma reformulação nessa temporada e alguns jogadores importantes estão perdendo espaço... Como o próprio Danilo, que é titular e capitão da Seleção Brasileira, mas hoje é zagueiro reserva na Juventus, reserva inclusive do próprio Bremer - disse o jornalista, antes de completar:

- O Danilo já não joga de lateral há bastante tempo e nessa temporada não está jogando com frequência, tá tendo pouquíssima minutagem e o Bremer tá tendo muitos minutos. Ele realmente chama muita atenção - concluiu.

➡️Dorival Júnior comenta ausências e surpresas na convocação da Seleção Brasileira

Compromissos da Seleção Brasileira na Data Fifa

A Seleção de Dorival tem compromissos marcados contra o Chile, no dia 10 de outubro, em Santiago e contra o Peru, no dia 15 de outubro, no Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.