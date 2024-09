Convocação da Seleção Brasileira vai impactar semifinais da Copa do Brasil; veja as datas

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira vai enfrentar Chile e Peru pelos compromissos da Data Fifa de outubro. As partidas, marcadas para o dia 10 e 15, respectivamente, terão impacto no calendário do futebol nacional, em especial, na Copa do Brasil. O motivo é que as partidas de volta das semifinais estão marcadas para o dia 17 de outubro, dois dias após o jogo contra a seleção peruana.

➡️Com novidades na lista, Dorival anuncia os convocados da Seleção Brasileira; confira nomes

Desta forma, atletas convocados de Atlético-MG, Vasco, Flamengo e Corinthians podem não estar totalmente prontos fisicamente para as partidas decisivas por seus clubes. Os confrontos de ida estão marcados para a próxima quarta-feira (2).

SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL - DATAS DE HORÁRIOS

Atlético-MG x Vasco - 02/10/24, às 19h15 (de Brasília)

Vasco x Atlético-MG - 17/10/24, às 20h (de Brasília)

Flamengo x Corinthians - 02/10/24, às 20h (de Brasília)

Corinthians x Flamengo - 17/10/24, às 20h (de Brasília)

SELEÇÃO BRASILEIRA EM OUTUBRO - DATAS E HORÁRIOS

Chile x Brasil - 10/10/24, às 21h (de Brasília)

Brasil x Peru - 15/10/24, às 21h45 (de Brasília)

Do outro lado, a disputa do Campeonato Brasileiro será menos afetada, já que o torneio terá uma pausa maior. Entre a 29ª e a 30ª rodada, serão 15 dias de intervalo (de 5 até 20 de outubro). Já a Libertadores, competição disputada por Botafogo e Atlético-MG, tem jogos das semifinais marcados para os dias 23 e 30 de outubro e não será impactada pela convocação de Dorival Júnior.

Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, em duelo contra o Equador (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

O técnico Dorival Júnior anuncia nesta sexta-feira (27) a lista de convocados para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, diante de Chile e Peru, no próximo mês. Os jogadores serão anunciados a partir das 13h. O Lance! transmite ao vivo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte