CBF decide futuro de Luiz Henrique na Seleção e mantém contato com ligas sobre investigações

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 13:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira foi convocada por Dorival Júnior nesta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Após o anúncio dos nomes, Dorival Júnior foi questionado sobre dois jogadores: Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo. Supostamente, ambos estariam envolvidos em esquemas de manipulações de apostas esportivas.

Após a pergunta, Dorival passou a palavra para Rodrigo Caetano, diretor da Seleção Brasileira, que comentou os casos:

-Como você mesmo sabe, a CBF já se posicionou. Tem a questão da presunção de inocência, ela se repete, tanto ao Luiz Henrique quanto ao Paquetá. Ambos estão atuando pelos seus clubes, principalmente no caso do Luiz, que não tem nenhum tipo de investigação contra. Nós da CBF certamente não somos o órgão para fazer nenhum tipo de julgamento. O que posso afirmar é que a CBF tem um contato contínuo com todas as ligas, para que em qualquer tipo de sinalização sobre qualquer investigação, isso vai chegar ate nós. Portanto, não tivemos nenhuma sinalização contra a convocação. Luiz Henrique vai servir à seleção brasileira, pelo menos por enquanto.

Em maio deste ano, o nome do destaque do Botafogo foi atrelado às investigação sobre o suposto envolvimento de Lucas Paquetá em esquemas de apostas no futebol inglês. Contra Luiz Henrique, entretanto, não há investigação alguma.

Luiz Henrique é destaque do Botafogo, líder do Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

A lista de convocados divulgada nesta sexta (27) será para os dois próximos jogos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias, diante de Chile (10) e Peru (15), em outubro.

A Seleção Brasileira de Dorival Júnior chega para os confrontos em situação instável, após ter desempenho abaixo nas Eliminatórias até aqui. Neste momento, o Brasil ocupa a quinta colocação na tabela, com 10 pontos (três vitórias, um empate e quatro derrotas).

Além disso, a equipe teve um resultado decepcionante na Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos. Eles foram eliminados pelo Uruguai nas quartas de final da competição, nos pênaltis.

