Titular da Seleção é alvo de Pep Guardiola para o Manchester City

Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 04:30 • Manchester (ING)

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, deu o aval para a contratação de Bruno Guimarães, do Newcastle. O brasileiro, titular da Seleção no ciclo atual de Copa do Mundo, é um dos quatro alvos da diretoria do clube ingles, de acordo com o jornal espanhol "As".

Bruno está no radar dos Citizens devido à lesão grave sofrida por Rodri, que rompeu o ligamento do joelho direito em clássico contra o Arsenal e deve perder todo o restante de 2023-24. Caso as conversas esquentem, uma proposta deve ser feita na janela de janeiro.

Além do volante, há outros três nomes listados por Pep: Adam Wharton, do Crystal Palace; Mats Wieffer, do Brighton; e Samuele Ricci, do Torino. Atualmente, o camisa 39 dos Magpies tem um valor de mercado avaliado em 85 milhões de euros (mais de R$ 510 milhões na cotação atual).

Bruno Guimarães, com passagem expressiva pelo Athletico-PR, chegou ao Newcastle em 2022, sendo contratado junto ao Lyon à época. Desde então, são 113 partidas pela equipe, com 17 gols e 17 assistências. Em 2022-23, ficou perto de conquistar um troféu, mas seu time foi derrotado pelo Manchester United na final da Copa da Liga Inglesa.

Pela Seleção Brasileira, o meio-campista foi convocado para a Copa do Mundo de 2022, mas atuou em apenas 67 minutos, sendo reserva. Após a saída de Tite, ganhou espaço e se tornou titular com a renovação do elenco. Ao todo, são 28 jogos realizados, com cinco passes para gol e um tento anotado, ainda em março de 2022, na goleada sobre a Bolívia por 4 a 0.