A Seleção Brasileira encerrou o ano com um empate por 1 a 1 diante do Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Valverde e Gerson fizeram os gols da partida. Com o resultado, o Brasil caiu de posição e, agora, ocupa o quinto lugar na tabela, com 18 pontos. Depois de 14 jogos à frente da Amarelinha, Dorival Júnior fez um balanço 'positivo' de 2024.

– Nós, brasileiros, sempre olhamos pelo lado negativo das coisas. Eu falo isso de modo geral, não apenas no esporte, e mais diretamente no futebol. Nós sempre olhamos pelo lado negativo. O Brasil, quando assumimos, estava na sexta, agora está na quinta colocação. Muito pouco nós não damos. Eu vejo por outro lado. E também não estaria satisfeito se, nesse momento, nós fôssemos o segundo vice colocado com um gol que fizéssemos ou na partida anterior, ou nessa partida.

– Por quê? Porque eu acho que ainda nós estamos num processo, e mesmo com a segunda colocação nesse instante, se viesse a acontecer, nós não estaríamos tranquilos e satisfeitos. Ao contrário, nós estamos buscando ainda uma melhora. Ela vem acontecendo. Isso é muito claro. A equipe vem encorpando, vem acreditando. Precisa ainda de um equilíbrio maior. Então, assim, eu acho que nós tivemos coisas boas ao longo do ano. Muito mais do que coisas negativas. - completou o treinador.

A resposta de Dorival veio após ser questionado sobre a frustração de ter perdido a oportunidade de dar um saldo na classificação. Em caso de vitória sobre os uruguaios, o Brasil poderia ter assumido a vice-liderança.

Análise da partida

O jogo ficou muito franco no segundo tempo, muito aberto. Não é aquilo que nós queremos e nem aquilo que trabalhamos. Porém, esse foi o desenho da partida. A equipe uruguaia se defendeu muito bem. Teve méritos nisso. Foi um jogo talvez mais equilibrado. Com a nossa posse de bola, nós buscávamos transformar em jogadas agudas. Acredito eu que tenhamos tido um bom volume. E em cima desse volume, a criação de algumas boas oportunidades, não concluídas, de repente. Mas eu acredito que seja um processo tudo isso, e nós vamos transformando aos poucos e tentando fazer com que melhore a cada momento.

Sobre volta de Neymar à Seleção Brasileira

Vai depender naturalmente dele e da sua total recuperação, que é tudo o que nós queremos dele em totais condições para que ele possa desenvolver o seu melhor aqui dentro. Eu não tenho dúvidas que com o Neymar o rendimento da seleção brasileira será ainda melhor. Nós já estamos começando, se Deus quiser, a buscarmos uma condição em que ele possa chegar e complementar todo esse processo.

Elogio de Marcelo Bielsa

– Quando estávamos entrando em campo com as duas equipes, ele (Bielsa) me chamou do lado e falou que estava impressionado com o que ele vinha vendo da seleção. Ele me disse que havia assistido várias partidas nossas e acompanhado a evolução da equipe. Que eu tivesse paciência, que eu mantivesse a organização que a equipe vem apresentando, porque as estruturas já estavam montadas. E ele não tinha dúvidas que, em pouco tempo, viria um Brasil repetindo o futebol que sempre viu. Um futebol vistoso, bonito e com segurança. Eu agradeci, conversamos ali quase três, quatro minutos antes da entrada no campo. E, partindo de um profissional como ele, para mim, eu acho que nos mostra e reforça uma condição que nós estamos procurando realizar.

Sobre vaias da torcida

– Foi por conta do resultado, naturalmente, até porque o público apoiou do começo ao fim. As vaias ao final do primeiro tempo foram mínimas, muito pequenas. Entenderam a luta, a dedicação, a entrega que estava acontecendo. O resultado não vindo é natural. Nós entendemos perfeitamente, mas não interferiram em momento nenhum. Deram segurança pra que pudéssemos jogar. Nos passaram tranquilidade. Estiveram presentes. Eu acho que está de parabéns o público aqui dentro, o público em Belém.

Dorival Júnior pela Seleção Brasileira

⚽️ 14 jogos

✅ 6 vitórias

🤝 7 empates

❌ 1 derrota

O Brasil volta a atuar apenas em março, quando enfrentará Colômbia e Argentina no retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo com os colombianos será em casa, mas ainda sem local definido. Já o confronto com os argentinos será fora.

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira. (Foto: Rafael Ribeiro/ Lance!)

