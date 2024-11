Dorival evita dizer se está seguro no comando da Seleção Brasileira

O fim da temporada da Seleção Brasileira com a quinta colocação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 deixa o técnico Dorival Júnior numa situação desconfortável. Ainda que ele tenha sofrido uma única derrota em 14 jogos (1 a 0 para o Paraguai) e que insista em dizer que o time está evoluindo, o treinador ainda não conseguiu fazer o Brasil ter exibições convincentes. No início da madrugada desta quarta-feira (21), pouco depois do empate por 1 a 1 com o Uruguai, o treinador foi perguntado se está seguro no cargo, e respondeu sem ser incisivo.

— Isso daí quem pode responder melhor do que eu é o diretor de futebol que está aqui, o Rodrigo (Caetano), e o presidente. Até então, todos estão vendo e acompanhando o dia a dia, os trabalhos. O Rodrigo não perde um treinamento, está em todos os momentos, em todas as palestras, em todas as reuniões. E acredito que a avaliação de trabalho é feita dessa forma — afirmou Dorival Júnior.

O próximo compromisso da Seleção Brasileira é a rodada das Eliminatórias de março, diante de Colômbia e Argentina, duas seleções que estão à frente do Brasil na tabela e que venceram a Seleção no primeiro turno do qualificatório. Até lá, Dorival Júnior terá que conviver com a quinta colocação da tabela e com a pressão dos bastidores. A CBF terá eleição em abril, e esta semana surgiu a notícia de que Ronaldo Nazário pensa em concorrer. O artilheiro do Penta teria intenção de levar Pep Guardiola para o time nacional.

Técnico Dorival Júnior durante jogo da Seleção Brasileira na Fonte Nova (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival diz que Brasil é país de 'resultadistas'

Conjecturas à parte, Dorival Júnior sabe que vive sob a pressão dos resultados.

— No Brasil, nós somos resultadistas, essa é a realidade. E eu, mais do que ninguém, sei disso, porque em todos os clubes que passei eu vivi disso, vivi dos resultados. E graças a Deus eu sempre consegui entregar coisas boas. A grande maioria dos clubes que passei dentro da minha carreira eu acredito que tenha entregue, porque confiaram, acreditaram e ao mesmo tempo eu retribuí com resultados — lembrou o técnico.

Por fim, de forma velada, o treinador demonstrou incômodo com algumas das críticas que ele e o time vêm sofrendo.

— Mesmo que as pessoas às vezes não queiram enxergar, mas está acontecendo. A evolução vem sendo feita, jogadores entendendo o que a gente quer, tentando transformar em atitudes em campo. Os resultados, infelizmente, talvez encubram um pouco daquilo que vem acontecendo. Mas eu tenho confiança muito grande que nós estejamos em um caminho promissor.