O empate por 1 a 1 diante do Uruguai, nessa terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, encerrou a temporada da Seleção Brasileira. Valverde marcou pelos uruguaios, e Gerson deixou tudo igual para o Brasil com golaço de fora da área. Apesar da ter balançado as redes pela primeira vez com a Amarelinha, o jogador lamentou o resultado na saída de campo.

– A verdade é que eu trocaria o meu gol pela vitória. A gente sabia que seria um jogo muito difícil, viemos querendo a vitória. Infelizmente é o futebol, todo mundo jogou ali. Tomamos o gol, depois empatamos o jogo. Tentamos o tempo todo. Mas, agora é só ano que vem que tem outra convocação. É continuar trabalhando nos nossos clubes, para quando voltar, podermos levar o Brasil para onde tem que estar.

Com o empate em Salvador, a equipe brasileira perdeu a oportunidade de assumir a segunda colocação na tabela de classificação, devido ao tropeço da Colômbia diante do Equador, e terminou o ano na quinta posição. Depois de duas vitórias contra Chile e Peru, as expectativas aumentaram em relação à evolução de desempenho, mas os empates contra Venezuela e Uruguai frustraram, e a seleção deixou o campo sob vaias da torcida. O camisa 15 falou sobre os duelos recentes:

– Contra a Venezuela, a gente teve a oportunidade de fazer o gol da vitória, mas infelizmente não conseguimos. Agora, é seguir trabalhando e confiando no trabalho.

O Brasil volta a atuar apenas em março, quando enfrentará Colômbia e Argentina no retorno das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo com os colombianos será em casa, mas ainda sem local definido. Já o confronto com os argentinos será fora.

