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Alguma coisa não bate na história da contusão de Neymar. Apenas o comunicado do médico Rodrigo Lasmar apontando uma lesão e não edema é muito pouco.

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Que Neymar havia sido convocado sem condições de jogo já era sabido desde o dia seguinte à festa da CBF. Ali já havia uma incoerência: Carlo Ancelotti disse que convocaria jogadores que estivessem aptos fisicamente e em atividade. Esta, aliás, foi a justificativa para o próprio atacante não ser chamado em nenhum momento antes da convocação final.

Mas como a explosão em festa do Museu do Amanhã e a comoção nacional que se seguiu foram enormes, isso pouco chamou atenção.

Mas Neymar foi convocado machucado e a questão ficou maior quando Lasmar abriu o dia de quinta-feira dando a péssima notícia de que ele tem uma lesão grau 2 na panturrilha e que provavelmente não estará apto a jogar na estreia brasileira na Copa.

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A pergunta que precisa necessariamente de uma resposta é: por que o Santos informou que Neymar tinha apenas um problema simples? Esta informação foi suficiente para o atacante ser convocado, já que Ancelotti tinha duas listas em mãos, uma com ele e outra sem. O treinador optou por ler a que tinha Neymar depois de receber a informação vinda da Vila Belmiro.

Santos quis 'proteger' Neymar?

Pode-se imaginar algumas coisas:

1- O Santos quis "proteger" Neymar para que ele fosse convocado e minimizou a contusão. Mas fez isso a mando de quem? Do próprio jogador ou de seu staff?

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2- A contusão era simples, mas foi agravada nos últimos dias por alguma razão que ninguém sabe, até porque ele não entrou mais em campo depois de derrota para o Coritiba em que sentiu a panturrilha.

Seja qual for a resposta, ou Ancelotti foi ludibriado neste processo ou fez parte dele, apostando que Neymar pode ser útil mesmo longe de suas melhores condições ou mesmo se nem possa entrar em campo.

Neste caso, a estratégia poderia ter sido outra. Em vez de exigir que Neymar estivesse fisicamente bem e atuando, o treinador poderia ter avisado desde sempre que o atacante iria até como uma homenagem ou porque era importante sua presença no grupo.

Do jeito que a coisa está, parece tudo pouco profissional e mais na base do arranjo.