TERESÓPOLIS - Samir Xaud, presidente da CBF, acompanhou de perto o treino da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (29), na Granja Comary. O dirigente chegou ao centro de treinamento no início das atividades, após viagem de helicóptero, acompanhado por outros nomes ligados à entidade.

continua após a publicidade

Um dos dirigentes presentes ao lado de Samir foi Gustavo Feijó, diretor de seleções da CBF e ex-presidente da Federação Alagoana de Futebol. Outros integrantes do staff da Seleção Brasileira também acompanharam a movimentação no gramado.

Samir Xaud, presidente da CBF, e Gustavo Feijó, à esquerda, no treino da Seleção Brasileira (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Como foi o treino da Seleção nesta sexta-feira

Sob chuva fraca na Granja Comary, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o técnico Carlo Ancelotti comandou atividades em campo reduzido e também trabalhos específicos de ataque contra defesa. Durante parte da atividade, o treinador italiano separou os jogadores considerados titulares.

continua após a publicidade

Em um dos exercícios, a comissão técnica trabalhou jogadas ofensivas pelos lados do campo em um treino de ataque contra defesa. Na dinâmica, duas bolas eram acionadas simultaneamente: uma pela direita, para Wesley cruzar na área, e outra pela esquerda, para Alex Sandro repetir a movimentação.

Conversas de Ancelotti com Wesley

Durante toda a atividade, Ancelotti orientou os jogadores com posicionamentos, especialmente do sistema defensivo e da linha de cobertura. Um dos jogadores com quem o treinador mais conversou foi Wesley, no momento em que Alex Sandro fazia os cruzamentos.

continua após a publicidade

Provável escalação da Seleção Brasileira

Ancelotti separou uma equipe considerada titular durante o treino. Os goleiros alternaram durante os trabalhos, mas a tendência é que Alisson seja o titular. A provável escalação conta com: Alisson; Wesley, Léo Pereira, Bremer e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha; Vini Jr, Luiz Henrique e Raphinha.

Vale destacar que, na manhã deste sábado, a Seleção Brasileira finalizará a preparação para o amistoso contra o Panamá. As equipes se enfrentam no domingo, no Maracanã.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.