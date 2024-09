Copiar Link

Publicada em 28/09/2024

A convocação da Seleção Brasileira da última sexta-feira deu pistas do esquema tático que o técnico Dorival Jr projeta para os próximos jogos da equipe. É o que explica o especialista Thiago Herani, do Cria Lab!, hub de creators do Lance!. Ele aponta como a lista de 23 nomes entrega alguns planos do treinador.

A Seleção Brasileira enfrenta Chile e Peru nas próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. A próxima Data Fifa está marcada do dia 10 ao 15 de outubro.

Meias e atacantes

Segundo Tiago Herani, duas certezas para a seleção são Paquetá, como segundo volante, e Rodrygo, na posição de meia atacante. Além das claras difinições de pontas, o Raphinha fica "sobrando" no ataque brasileiro e é, essa possibilidade, a boa notícia para a Seleção Brasileira nas partidas contra Chile e Peru.

- O Raphinha sobrando nos indica que ele será testado e, também, será considerado um possível substituto para Rodrygo, na posição de meia atacante. Porque jogando contra seleções mais fracas, que vão ficar recuadas no seu próprio campo a maior parte do jogo, que vai ser o que vai acontecer contra o Peru e o Chile nessa data Fifa - comentou Herani.

Laterais

A escolha dos laterais foi o que mais surpreendeu, com nomes não tão conhecidos pelo público brasileiro, Herani analisa as características e possibilidades com Vanderson e Abner, ambos craques do futebol francês.

Vanderson

Jogador do Mônaco de 23 anos, Vanderson chega na equipe brasileira para, não disputar posição, mas somar com Danilo, visando chegadas mais ofensivas, como destacou o especialista.

- o Vanderson chega na mesma condição do William na convocação passada e do Ian Couto, antes dele, como laterais direitos que são mais ofensivos de chegada na linha de fundo, uma característica diferente do Danilo, de ser um lateral mais construtor e mais defensivo. Ou seja, isso me parece o Dorival buscando a opção ideal para ser esse lateral direito ofensivo, que implicaria outras mudanças no sistema, com provavelmente mais volantes também - comentou.

Abner, jogador do Lyon, é convocado para Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)

Abner

Também forte em suas características ofensivas, Abner é importante nome na escolha para efetuar jogadas que encaixem bem com Vini Jr, grande destaque do ataque brasileiro.

- O Abner é do Lyon, um cara com chegada forte no ataque, mas é considerado um lateral equilibrado entre ataque e defesa, parecido com o Wendel, que ele (Abner) veio a substituir. A grande questão lateral esquerda é o cara que vai se encaixar melhor com o Vini Jr - completou o especialista.

Igor Jesus no ataque da Seleção Brasileira

Para Herani, a presença do atacante do Botafogo na seleção de Dorival Jr traz duas possíveis características, que o Brasil necessita no ataque, como a presença de área e a boa atuação como pivô.

- Ter um centroavante que vai ter presença de área, porque volta naquele contexto de enfrentar seleções que vão estar fechadinhas atrás. O Brasil vai precisar a hora ou outra utilizar a bola aéra, ou ter um centroavante que vai conseguir segurar um ou dois zagueiros e abrir espaço para os outros jogadores - destacou.

- O Brasil está com uma dificuldade muito grande de saída de bola e, às vezes, utiliza essa bola longa, mas precisa ter alguém para recepcionar essa bola longa. E o Igor Jesus provou nos últimos jogos com o Botafogo, que tem uma presença de área muito boa e muito importante - concluiu o especialista.

As próximas partidas da Seleção Brasileira são uma continuação das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Contra o Chile, dia 10 de outubro, o duelo é no estádio Nacional do Chile. Menos de uma semana depois, no dia 15 de outubro, o Brasil receberá o Peru no Mané Garrincha.