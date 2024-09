Igor Jesus comemora gol pelo Botafogo em partida contra o Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro

Um dos principais reforços do Botafogo nesta temporada, Igor Jesus recebeu uma proposta milionária antes mesmo de fazer sua estreia com a camisa alvinegra. Aposta de John Textor em uma convocação para a Seleção Brasileira fez com que o dirigente rejeitasse a proposta.

Em entrevista ao Botafogo Podcast, na Botafogo TV, Alessandro Brito, head scout do Glorioso, revelou que sobre a oferta de 10 milhões de euros pelo jogador de 23 anos. Igor Jesus foi anunciado no dia 1º de julho, mas havia assinado um pré-contrato desde a primeira janela.

– O contrato dele era válido a partir do dia 1º de julho. Dia 30 de junho, chegou uma proposta de 10 milhões de euros. Sem ele jogar no Botafogo, a gente já poderia ter recebido 10 milhões de euros. Daí tivemos que ir ao John. Ele perguntou o que achávamos e falamos: 'É um jogador promissor, na nossa análise pode chegar até à Seleção Brasileira'. [Resposta:] 'Até a Seleção Brasileira?! Não, não vamos vender, ele tem que jogar no Botafogo'. Poderíamos lucrar com ele sem ele vestir a camisa.

O camisa 99 chegou ao Alvinegro sem custos depois de encerrar seu contrato com o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes. Segundo Alessandro Brito, o jogador era acompanhado de perto pelo scout desde a adolescência.

Igor Jesus em campo pelo Botafogo em partida contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em entrevista à ESPN, Igor Guerra, treinador de Igor Jesus na base do Coritiba, comentou que o atacante tem condições de jogar em qualquer ligo do mundo e o atacante tem o perfil da Premier League.

– Pela característica que tem, acho que iria bem em qualquer liga. Centroavante que todo clube quer ter. Consegue ser decisivo dentro da área, faz gols, finaliza bastante, sabe jogar fora da área, cai bem, não só no espaço entre linhas, mas quando às vezes desce pelas beiradas também. Eu acredito que a Premier League é bem interessante, casa bem com o perfil dele. A própria Itália também exige um pouquinho mais desse biotipo, desse tipo de perfil. A Alemanha também pode ser um destino interessante.

Em 17 jogos pelo Glorioso, o atacante já marcou seis gols e deu uma assistência. Mas sua importância para a equipe de Artur Jorge vai muito além de colocar as bolas nas redes. O jogador é peça fundamental na construção de jogadas de contra-ataque e ajuda na recomposição na marcação em momentos de pressão.

Além de Igor Jesus, Luiz Henrique é mais um jogador alvinegro a estar presente na lista de Dorival Júnior. Os atacantes defenderão a Seleção Brasileira nos jogos de Eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Peru, na primeira quinzena de outubro.