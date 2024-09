Com fim de contrato chegando, entenda como fica a situação de Gabriel Mercado no Internacional

Gabriel Mercado voltará de lesão em junho de 2025 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 06:30 • Porto Alegre (RS)

O Internacional não contará com Gabriel Mercado pelo resto da temporada. Isso porque o zagueiro sofreu uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo, passará por cirurgia e é esperado de volta em cerca de nove meses. Com o contrato encerrando neste ano, entenda como fica a situação do jogador.

O contrato de Gabriel Mercado com o Internacional se encerra em dezembro de 2024. Apesar do Clube ter o interesse em renovar com o jogador, agora é obrigação. Por ter sofrido um acidente de trabalho, a lei garante que Mercado terá o seu vínculo estendido por um ano a mais que o período de retorno. Ou seja, se ele é esperado para voltar em junho de 2025, seu contrato vai até junho de 2026.

Na vitória contra o São Paulo, na última semana, Gabriel Mercado sofreu uma ruptura ligamentar no joelho esquerdo. Com isso, precisará passar por cirurgia para a correção, o que acontecerá nos próximos dias. A recuperação é estimada em cerca de nove meses.

Gabriel Mercado é um dos pilares defensivos do time de Roger Machado e titular incontestável. Agora, o técnico terá que escolher entre Agustín Rogel e Clayton Sampaio para compor o setor ao lado de Vitão.