‘Seleção precisa se restabelecer perante o cenário mundial’, diz Dorival

Dorival Júnior durante convocação da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 28/09/2024 - 08:05 • Rio de Janeiro

Em quatro jogos como visitante nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira perdeu três — e a única vitória, magra, veio diante do lanterna Peru. Nos outros, o Brasil levou a virada da Colômbia, sucumbiu sem chances para o Uruguai e, na última rodada, chegou a ouvir um “olé” da torcida do Paraguai. Os resultados ruins, que se refletem na posição mediana na tabela, mostram que o Brasil não impõe mais tanto medo nos adversários. E o próprio técnico Dorival Júnior deixou transparecer isso nessa sexta-feira (27).

➡️Convocado para Seleção, Igor Jesus teve proposta de R$ 60 milhões recusada pelo Botafogo

➡️Confira a lista dos convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo

— O que eu sinto é que a Seleção Brasileira precisa não só encontrar um caminho um pouco mais regular, mas, acima de tudo, se restabelecer perante o cenário mundial de uma forma geral —, declarou o treinador, logo após anunciar a lista de convocados para os jogos com Chile e Peru, em outubro.

O mau momento da Seleção Brasileira foi citado em diversas partes da entrevista coletiva, e em todas o técnico reconheceu que a situação incomoda.

— Em momento nenhum nós ficamos aliviados ou totalmente tranquilos em relação a uma condição, a uma situação. Nós estamos sempre buscando e procurando soluções para os desafios que devam estar acontecendo, quer seja com a equipe, com o grupo, individualmente com um atleta ou outro.

Ainda assim, o treinador evitou falar sobre o aproveitamento de apenas 25% nos jogos fora de casa — da mesma forma que, mais cedo, não quis projetar um número de pontos que o Brasil deve fazer nos quatro jogos na temporada.

Dorival Júnior reconhece momento difícil da Seleção (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

— Independe muito de estarmos atuando no nosso país ou não, eu acho que nós estamos vestindo uma camisa pesada e temos que ter um respeito muito grande. Temos que ter consciência do que representa e de tudo o que precisamos resgatar.

Com apenas 10 pontos em oito jogos, o Brasil ocupa a quinta colocação na tabela das Eliminatórias. A Seleção volta a campo no próximo dia 10, diante do Chile, e cinco dias depois encara o Peru. Os adversários de outubro ocupam as duas últimas posições da tabela.