Coutinho está pronto para ser titular do Vasco? Especialistas opinam

Philippe Coutinho em aquecimento pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/09/2024 - 10:40 • Rio de Janeiro (RJ)

As atuações de Philippe Coutinho foram as grandes notícias para o Vasco nos últimos jogos. Do gol decisivo no clássico contra o Flamengo à postura participativa na partida diante do Palmeiras, o meia começa a se afirmar no time comandado por Rafael Paiva.

O momento é de ascensão e quanto melhor Coutinho joga, maiores são as dúvidas do comandante sobre a montagem do onze inicial. Atrelado à alta do camisa 11, a má fase de Dimitri Payet fomenta a discussão: chegou o momento do Pequeno Mágico assumir a titularidade?

Em meio às dúvidas, o Lance! consultou especialistas no assunto. Confira as opiniões!

Jorge Luiz Rodrigues - Lance!

- O Coutinho visivelmente ainda não suporta 90 minutos. Mesmo jogando menos minutos, demonstra qualidade muito acima da média para a função dele. A questão do Vasco que talvez explique a decisão do técnico de preferir guardar o Coutinho para o segundo tempo passa pela incerteza se o time cai ou não se precisar substituir o Coutinho na metade do jogo. O elenco do Vasco ainda tem muita diferença entre titulares e reservas.

Pedro Felipe - Cria Lab do Lance!

- Coutinho tem evoluído gradativamente. No mundo ideal, é titular absoluto. No entanto, sabemos que as questões físicas dele são um ponto de preocupação. Acredito que naturalmente ele vai assumir a titularidade, mas de forma gradual e sem açodamento. O talento segue ali.

Lucas Pedrosa - Canal do Pedrosa

- Eu acho que, tecnicamente, não tenho dúvida alguma de que ele tem condições de ser titular do Vasco da Gama. O Philippe Coutinho mostrou nesses últimos dois jogos que é um atleta completamente diferenciado e muito acima dos demais. É um jogador que precisava desse cuidado físico, já que tinha acabado de voltar de lesão, e acredito até que na partida contra o Cruzeiro ele tenha a oportunidade de ganhar mais minutos, para que ele se sinta capaz de jogar mais tempo com a camisa do Vasco Gama. Sem dúvidas, eu o prepararia para ser titular na partida contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil.

O Vasco encara o Cruzeiro neste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. O Cruzmaltino é o atual décimo colocado na tabela do Brasileirão, com 35 pontos, e não vence há três partidas.

Philippe Coutinho, em ação no empate do Clássico dos Milhões entre Flamengo x Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

