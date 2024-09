Quem é Abner? Conheça a trajetória da novidade na convocação da Seleção Brasileira

Abner Vinícius pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução/Instagram)







Publicada em 27/09/2024

Entre as novidades que Dorival Júnior propôs na convocação desta sexta-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o lateral Abner Vinícius, do Lyon, foi uma das grandes surpresas. Aos 24 anos, o jogador terá sua primeira oportunidade na equipe principal da Seleção Brasileira em outubro, nas partidas contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15.

Revelado pela Ponte Preta, o lateral esquerdo foi comprado pelo Lyon junto ao Real Betis em julho deste ano, por cerca de 8 milhões de euros (R$ 47,6 milhões na cotação da época). No clube comandado por John Textor, o jogador soma cinco partidas, todas como titular.

Antes de atuar no futebol europeu, Abner vestiu a camisa do Athletico-PR entre as temporadas 2019 e 2022. Ao todo, foram 148 partidas, com cinco gols e 16 assistências. Pelo Furacão, Abner conquistou a Copa Sul-Americana de 2021 e o Campeonato Paranaense em 2020, todos como titular do time.

Com a camisa do Real Betis, Abner alternou entre o banco de reservas e o onze principal. Na primeira temporada, entrou em campo 16 vezes, já na segunda, foram 29 jogos, com duas assistências. O desempenho rendeu a transferência para o futebol francês, onde o jogador tem se estabelecido como uma opção confiável para o treinador Pierre Sage.

No clube paranaense, as carreiras de Abner e Dorival Júnior se cruzaram. Destaque nos treinamentos, o lateral já era muito bem cotado pelo comandante. O treinador da Seleção Brasileira comentou a decisão de convocar Abner:

-É um garoto que foi nosso atleta há alguns anos no Athletico-PR, subiu, teve um momento especial na carreira, uma evolução grande, foi pautado em cima de um equilíbrio entre ataque e defesa. É um jogador que vem chamando a atenção, fazendo boas apresentações.

A Seleção Brasileira entra em campo contra Chile, no dia 10, e Peru, no dia 15, pela rodada de outubro das Eliminatórias da Copa do Mundo.