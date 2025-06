Jornalista critica Ancelotti após vitória da Seleção Brasileira: ‘Não passo pano’

A Seleção Brasileira se classificou para a Copa do Mundo de 2026 depois de vencer o Paraguai nesta terça-feira (10). Apesar da vitória, o técnico Carlo Ancelotti não ficou imune de críticas do jornalista Ricardinho Martins.

continua após a publicidade

Na repercussão pós-jogo da vitória brasileira, no YouTube da "TNT Sports", o jornalista se mostrou bastante insatisfeito com a postura da Seleção Brasileira no final da partida contra o Paraguai. Por atuar na Neo Química Arena, Ricardinho esperava um Brasil mais ofensivo, mesmo com a vantagem no placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Nós terminamos o jogo contra o Paraguai com quatro zagueiros. Um, dois, três, quatro zagueiros! Porque o Danilo é zagueiro, não vem me vender que ele é lateral-direito porque essa eu não compro - começou Ricardinho.

continua após a publicidade

Jorge Iggor, narrador e companheiro de bancada de Ricardinho, endossou o comentário e questionou como seria a reação do público se Dorival Júnior tivesse a mesma postura.

- Imagina se o Dorival termina o jogo com quatro zagueiros, com o Beraldo de lateral-esquerdo e o Danilo de lateral-direito, segurando o 1 a 0 contra o Paraguai - endossou Jorge Iggor

continua após a publicidade

- Não, eu não vou passar pano não. Terminou com quatro zagueiros e demorou para mexer! Quase jogou o resultado fora hoje.

Ancelotti na vitória da Seleção Brasileira contra o Paraguai (Foto: @rafaelribeirorio I CBF)

Como foi a vitória da Seleção Brasileira de Ancelotti

O Brasil entrou em campo sabendo exatamente o que precisava para garantir um lugar na Copa do Mundo. Com o 2 a 0 do Uruguai sobre a Venezuela, bastava uma vitória em Itaquera para conseguir a classificação.

Ancelotti mandou a campo uma equipe ofensiva. Gerson deixou o time para a entrada de Raphinha. No ataque, Matheus Cunha e Martinelli entraram nos lugares de Richarlison e Estêvão, respectivamente.

➡️Jornalistas elegem melhor em campo na vitória da Seleção Brasileira de Ancelotti

A mobilidade prometida pelo italiano foi colocada em prática pelo time brasileiro. Só que o Paraguai também entrou em campo buscando a classificação para a Copa do Mundo. Gustavo Alfaro armou a equipe para explorar o contra-ataque.

O jogo se desenvolveu praticamente em 30 metros de campo, quase que um exercício de ataque contra defesa. O Brasil tentava furar a retranca paraguaia. Martinelli era o destaque, atuando aberto pela esquerda e ganhando quase todos os duelos contra Cáceres.

A partir da metade do primeiro tempo, o Paraguai começou a se aventurar no campo de ataque e ameaçou o gol de Alisson após uma sequência de bolas na área.

O Brasil só conseguiu furar a retranca no fim do primeiro tempo. Aos 44 minutos, Matheus Cunha aproveitou bola espirrada e cruzou para o meio da área. Vinicius Júnior apareceu como um raio no meio da zaga paraguaia e empurrou para o gol, fazendo explodir o estádio. Na comemoração, um abraço efusivo no treinador italiano.

No segundo tempo, porém, o jogo se inverteu. Foi o Paraguai quem tomou conta da partida. Ancelotti foi obrigado a colocar o zagueiro Beraldo na lateral esquerda no lugar de Alexsandro. O time visitante começou a pressionar através de bolas cruzadas.

Alisson foi obrigado a fazer pelo menos duas boas defesas. As melhores chances do Brasil foram com Bruno Guimarães. No começo do segundo tempo e no final, quando obrigou Gatito a fazer excelente defesa em chute de dentro da área.