Todas as Datas Fifa até 2030: calendário completo dos jogos

Em outubro de 2024, a Fifa anunciou todo o seu calendário para amistosos, eliminatórias e competições até o ano de 2030. Vale lembrar que, durante as pausas nos campeonatos nacionais para as datas das seleções, os clubes são obrigados a ceder seus jogadores. O Lance! te mostra todo o calendário das datas Fifa, até 2030.

O que é a Data Fifa?

A Data Fifa é o período em que os times são obrigados a ceder os seus jogadores às seleções nacionais. É também conhecida como Calendário Oficial de Partidas Internacionais da Fifa. Neste período, os campeonatos nacionais de cada país também param para a disputa dos jogos de seleções.

Como as datas são marcadas e que seleções participam

A Fifa, entidade máxima do futebol, define quais datas serão utilizadas para os confrontos de eliminatórias, amistosos e campeonatos como a Copa do Mundo ou a Copa das Confederações. Os participantes são todas as seleções que estão classificadas no Ranking da Fifa.

A entidade máxima do futebol divulgou o calendário com as datas Fifa até o começo da próxima década (Foto: Divulgação/ Fifa)

Confira os Calendários das Datas Fifa até 2030

Calendário de 2025

17 a 25 de Março - Eliminatórias

02 a 10 de Junho – Eliminatórias

01 a 09 de Setembro – Eliminatórias

06 a 14 de Outubro – Amistosos

10 a 18 de Novembro – Amistosos

Calendário de 2026

23 a 31 de Março – Amistosos

01 a 09 de Junho – Amistosos

Junho/Julho – Copa do Mundo (datas ainda precisam ser confirmadas)

21 de Setembro a 06 de Outubro – Data Fifa

09 a 17 de novembro – Data Fifa

Calendário de 2027

22 a 30 de Março – Data Fifa

07 a 15 de Junho – Data Fifa

20 de Setembro a 05 de Outubro – Data Fifa

08 a 16 de Novembro – Data Fifa

Calendário de 2028

20 a 28 de Março – Data Fifa

29 de Maio a 06 de Junho – Data Fifa

Junho/Julho – Copa América e Eurocopa (datas ainda precisam ser confirmadas)

18 de Setembro a 03 de Outubro – Data Fifa

13 a 21 de Novembro – Data Fifa

Calendário de 2029

19 a 27 de Março – Data Fifa

04 a 12 de Junho – Data Fifa

29 de Setembro a 09 de Outubro – Data Fifa

12 a 20 de Novembro - Data Fifa

Calendário de 2030