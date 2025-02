A CBF divulgou na tarde desta sexta-feira a lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira para os compromissos da primeira Data Fifa do ano, que será entre os dias 17 e 25 de março. O técnico Dorival Jr. relacionou 52 jogadores, porém apenas 23 serão convocados para as partidas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O primeiro desafio do Brasil em 2025 será contra a Colômbia, no dia 20, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o segundo jogo será contra a Argentina, no dia 25, no estádio Monumental, em Buenos Aires.

O atacante Neymar era um dos nomes mais esperados na pré-lista de Dorival. O jogador, que acertou sua volta ao Santos no início deste mês, não defende a Amarelinha desde que se lesionou em outubro de 2023, na derrota da Seleção para o Uruguai por 2 a 0.

continua após a publicidade

Neymar se lesionou em 17 de outubro de 2023 contra o Uruguai (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Além de Neymar, o que chamou atenção na lista foi a presença de seis jogadores do Flamengo: os zagueiros Danilo e Léo Ortiz, os laterais Alex Sandro e Wesley, o meio-campista Gerson e o atacante Bruno Henrique.

➡️Convocação da Seleção Brasileira: Thiago Silva revela ligação de Dorival Jr

Veja a lista dos pré-convocados da Seleção Brasileira

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras)

continua após a publicidade

ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest);

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo);

ATACANTES: Antony (Real Betis), Bruno Henrique (Flamengo), Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Galeno (Al-Ahli), Igor Jesus (Botafogo), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid), Yuri Alberto (Corinthians).